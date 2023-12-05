Польща розмістила саперний батальйон поблизу кордонів РФ та Білорусі
У місті Августів, на північному сході Польщі, створили новий саперний батальйон. Він увійде до складу 15-ї Ґіжицької механізованої бригади
Про це повідомили в польському міністерстві оборони.
Основне завдання підрозділу - зміцнення кордону країни та забезпечення безпеки так званого Сувальського коридору. Командиром батальйону призначили підполковника Адама Гоздзіка.
Під час відповідних заходів міністр оборони Польщі Маріуш Блащак закликав жителів вступати в армію.
"Для саперів дуже важливо бути присутніми в Августі, зокрема і з точки зору досвіду війни в Україні. Ми знаємо, що артилерія є найважливішою на полі бою, що бронетанкові війська є дуже важливими, але сапери підтримують інші підрозділи у їхній боєздатності. Я наполегливо рекомендую всім жителям регіону розглянути можливість вступу до польської армії. Умови служби дуже хороші - грошове забезпечення гідне, армія забезпечена сучасним обладнанням. Саме військові сапери зводили стіну на польському кордоні. Надзвичайно важливо, що польська армія продовжує так динамічно розвиватися. Це найкращий метод стримування агресії та забезпечення безпеки", - сказав Блащак.
- У неділю, 12 листопада, Польща розгорнула в селищі Чартаєв, що неподалік від кордону з Білоруссю, новий танковий батальйон у складі першої піхотної дивізії.
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