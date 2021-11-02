Польща розпочала реєстрацію на щеплення третьою дозою COVID-вакцини

Про це передає Укрінформ.

Відсьогодні, у Польщі е-направлення на щеплення вже доступні для людей, які вакцинувалися не менше ніж пів року тому обома дозами COVID-вакцини (або однією дозою Johnson & Johnson).

Із вересня третю дозу вакцини проти коронавірусу могли отримувати медики, які мають постійний контакт із пацієнтами, а також особи, яким виповнилося 50 років.

Очільник МОЗу Польщі Адам Недзельський зауважив, що на Національному стадіоні у Варшаві знову буде введено в дію тимчасову лікарню для пацієнтів з COVID-19. Він додав, що незабаром добова кількість інфікованих у Польщі перевищить 10 тис.

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