Польща створює нову піхотну дивізію, посилену танками з Південної Кореї та США

Про це на "Польському радіо", в понеділок, 9 січня, оголосив польський міністр оборони Маріуш Блащак.

Зокрема повідомляється, що командування дивізії буде розташоване в Цєханові в Мазовецькому воєводстві. Дивізію оснастять сучасною технікою, насамперед закупленими в Південної Кореї гаубицями K9 і танками К2, а також американськими танками Abrams.

Читайте також: Польща матиме найсильнішу армію в Європі

"Важливо максимально використати цю сучасну зброю, що вже надходить до Польщі. Перші екземпляри танків K2 уже на оснащенні Війська Польського. Abrams будуть цього, 2023 року", – додав Блащак.

Також зазначається, що створення нової дивізії є частиною плану зміцнення армії Польщі, зокрема шляхом збільшення кількості солдатів. Очікується, що чисельність Війська Польського зросте зі 164 до 300 тисяч.

21 грудня 2022 року Україну відвідав начальник генерального штабу збройних сил Польщі генерал Раймунд Анджейчак з групою офіцерів.

3 січня повідомлялося, що Польща замовила для своєї армії додаткових 70 тисяч гвинтівок Grot.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb