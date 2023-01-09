Польща створює нову піхотну дивізію, посилену танками з Південної Кореї та США
На сході Польщі буде сформована 1-ша піхотна дивізія Легіонів Війська Польського, оснащена придбаними в Південної Кореї та США танками
Про це на "Польському радіо", в понеділок, 9 січня, оголосив польський міністр оборони Маріуш Блащак.
Зокрема повідомляється, що командування дивізії буде розташоване в Цєханові в Мазовецькому воєводстві. Дивізію оснастять сучасною технікою, насамперед закупленими в Південної Кореї гаубицями K9 і танками К2, а також американськими танками Abrams.
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"Важливо максимально використати цю сучасну зброю, що вже надходить до Польщі. Перші екземпляри танків K2 уже на оснащенні Війська Польського. Abrams будуть цього, 2023 року", – додав Блащак.
Також зазначається, що створення нової дивізії є частиною плану зміцнення армії Польщі, зокрема шляхом збільшення кількості солдатів. Очікується, що чисельність Війська Польського зросте зі 164 до 300 тисяч.
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