Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Польща матиме найсильнішу армію в Європі
OPINION

Польща матиме найсильнішу армію в Європі

Орест Сохар
8 січня, 2023 неділя
14:04
Погляд Орест Сохар

Вашингтон і Варшава погодили новий контракт на постачання Польщі 116 американських танків Abrams на суму $1,4 млрд. Вони надійдуть цього і наступного років

Це не перші Abrams для Польщі та далеко не останні. Країна буде одним з найбільших операторів цього танка у світі (понад 350 одиниць). І це лише частинка великого військового пазлу, який вибудовує Варшава.

Торік 240 танків поляки передали Україні й відразу ж замовили у США 250 Abrams на заміну. 28 машин в найновішій комплектації надійшли ще в липні.

Станом на січень минулого року у Польщі було 800 танків – радянські Т-72М, власні PT-91 Twardy та кілька Leopard 2. Найближчих 7 років кількість машин виросте щонайменше у півтора раза і всі вони будуть сучасними.

Наш західний сусід створює нову армію з новою зброєю і технікою. На це Польща до 2035 року витратить $120 млрд! Вже зараз видання Politico називає польську армію найсильнішою в ЄС

Читайте також: В України є тільки три сценарії закінчення війни

Наш західний сусід створює нову армію з новою зброєю і технікою. На це Польща до 2035 року витратить $120 млрд! Вже зараз видання Politico називає польську армію найсильнішою в ЄС.

Нині армія Польщі налічує 150 тисяч добре навчених солдатів. Згідно з планом, це число виросте вдвічі.

США не головний поставник техніки для Польщі. У поляків вже є військовий контракт з Південною Кореєю на $10 млрд. Зокрема, в ньому прописано постачання 180 танків K2 Black Panther, перші 10 одиниць вже у Польщі. Загалом до кінця десятиліття Варшава купить у Сеула 1000 машин.

У поляків вже є військовий контракт з Південною Кореєю на $10 млрд. Зокрема, в ньому прописано постачання 180 танків K2 Black Panther, перші 10 одиниць вже у Польщі

Читайте також: Росії треба буде до 30 років, аби відновитись після війни з Україною, – The Times

Зараз у Польщі є 50 літаків F-16. А будуть 32 найсучасніших F-35, контракт укладений два роки тому. Ще 48 легких штурмовиків FA-50 надійде з Кореї. Гвинтокрили Leonardo – з Італії. У перспективі розглядається покупка багатоцільового бойового літака KF-21 Boramae.

Нині Польща має близько 400 САУ. У Кореї замовлені ще 670 самохідних гаубиць K9 Thunder. Також до війська надійдуть 150 САУ Krab, в тому числі на заміну переданих Україні.

У Кореї замовлено 218 ракетних установок K239 Chunmoo. З США йдуть переговори про покупку відразу 200 машин HIMARS. Має бути контракт на покупку РСЗВ WR-40 Langusta.

Така підготовка — найкраще щеплення від путінізму.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Світ
Польща
зброя
Європа
війна з Росією
НАТО
США
Читайте також:
Євген Пригожин
7 січня, 2023 субота
Унікальні оборонні можливості, природні тунелі, підземні міста. Пригожин пояснив, для чого Росії потрібен Бахмут
Митрополит УПЦ МП Павло стоїть перед шлагбаумом у Лаврі
7 січня, 2023 субота
"Пред'явіть перепустку": журналісти показали, як митрополит УПЦ МП Павло стоїть перед шлагбаумом у Лаврі
6 січня, 2023 п'ятниця
На засіданні синоду дозволимо повністю перейти на новоюліанський календар тим парафіям, які вирішать це зробити, – глава ПЦУ Епіфаній
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.04
    Купівля 40.04
    Продаж 40.75
  • EUR
    Купівля 41.4
    Продаж 42.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
8 січня
14:38
Андрій Мандзій
Україна показала найкращий за 14 років результат на Кубку світу з санного спорту
14:37
Ексклюзив
Києво-Печерська Лавра
У частині Лаврі, яка належить державі, можна проводити і спільні богослужіння різних конфесій, - директор релігійного видання
14:34
Ольга Стефанішина
Україна очікує оцінки ЄС з приводу виконання семи рекомендацій вже цієї весни, - Стефанішина
14:20
Вадим Скібіцький
Скібіцький прокоментував удар ЗСУ по Макіївці: це частина плану, щоб уникнути чергового російського наступу
14:12
Танк Leopard
У бундестазі закликають передати Україні танки Leopard
13:57
Україна війна прапор
В ГУР назвали умови, за яких війна з РФ може закінчитися 2023 року
13:50
Наслідки атаки на Запоріжжя 7 січня
Уночі росіяни обстріляли касетними снарядами Запоріжжя, пошкоджено критичну й цивільну інфраструктуру
13:28
Ексклюзив
Соледар
Соледар не контролюють російські війська, - речник Східного угрупування військ Череватий
13:28
Італія
Обговорюємо з Францією відправлення систем ППО Україні, - глава МЗС Італії Таяні
13:23
Оновлено
Обстріл Харківщини
Росія завдала удару по Харківщині. Загинув чоловік
13:03
Оновлено
Обстріл Донеччини у ніч на 8 січня
Поліція зафіксувала атаки 10 населених пунктів Донеччини за добу 7 січня
13:01
Петро Порошенко
"Ми займаємося відновленням автомобілів для ЗСУ": Порошенко показав, як працює волонтерська СТО
12:59
Ексклюзив
активісти в Криму
В Криму безпрецедентний сплеск руху опору проти російської окупації, - Гуменюк
12:51
Вірменські націонал-демократи зібралися біля російської 102-ої бази у Ґюмрі. 8 січня 2023 року
"Росія - геть з Вірменії!" Вірменські націонал-демократи зібралися біля російської 102-ої бази у Ґюмрі
12:50
Ексклюзив
Дамба у Сватовому
Масштабних подій не буде, - очільник Сєверодонецької РВА про можливий підрив дамби водосховища у Сватовому
12:45
Атака із запалювальних боєприпасів, фото ілюстративне
Загарбники обстріляли Херсон із запалювальних боєприпасів
12:35
Александар Вучич
НАТО відхилило запит Сербії на введення армії та поліції в Косово, – президент Сербії Вучич
12:23
Кінбурнська коса
Гуменюк розповіла, що заважає проведенню операції зі звільнення Кінбурнської коси
12:12
Олексій Данілов
РФ планує розгорнути власне виробництво "шахедів" у Тольятті, - Данілов
12:02
російські військові окупанти
Росія має постати перед трибуналом за злочин агресії в Україні: заява британських політиків
12:02
OPINION
Кирило Говорун
У Лаврі філія РПЦ скоїла обряд вуду
11:50
За добу 7 січня від російської збройної агресії загинули двоє українців, ще 8 отримали поранення
11:44
БМП Marder
Греція готова відмовитись від німецьких БМП Marder на користь України, - Bild
11:41
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 січня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
11:28
Протест проти правого уряду Ізраїлю в Тель-Авіві, 7 січня
У Тель-Авіві більш як 10 тис. людей вийшли на мітинг проти нового уряду
11:27
Катерина Бондаренко
Українська тенісистка перемогла росіянку в фіналі турніру ITF у Таїланді
11:18
Микола Княжицький
Різдвяні дива для єдності українського православ’я
10:54
ЗСУ Бахмут
Заяви росіян про оточення Бахмута не відповідають дійсності, - ISW
10:54
Затриманий чоловік, якого підозрюють у підготовці теракту
У Німеччині затримали іранця, якого підозрюють в організації теракту з використанням біологічної зброї
10:39
Ексклюзив
ЗСУ
Після звільнення Кремінної ЗСУ можуть повністю знищити російське угруповання під Бахмутом, - Гайдай
10:17
Джервонта Девіс та Ектор Луїс Гарсія (ліворуч)
Чемпіон у категорії Ломаченка здобув перемогу нокаутом
10:01
OPINION
Лана Зеркаль
План Re-Power EU. Німці пишаються, що отримують 0% газу, нафти та вугілля з Росії
09:52
окупанти
Британська розвідка вказала на дилему РФ стосовно Донбасу та сухопутного коридору на Крим
09:20
Карен Чухаджян та Джарон Енніс (праворуч)
Український боксер розгромно програв у бою за титул чемпіона світу
09:18
Олександр Ткаченко
Держава не передаватиме безплатно майно релігійним організаціям в довгострокову оренду, - Ткаченко
08:48
світло
У ДТЕК заявили про можливі відключення електрики вночі
08:33
Інфографіка
ЗСУ
За добу ЗСУ ліквідували 430 росіян, 5 БПЛА, 3 танки й 3 артилерійські системи
08:21
Мелітополь, Гідромаш
На заводі Мелітополя, де росіяни розмістили військову базу, пролунала серія вибухів, - Федоров
08:01
OPINION
Євген Магда
Пригожин допомагає Путіну будувати країну-штрафбат
07:58
Росіяни вчергове обстріляли Нікопольщину: під атакою дві громади району
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV