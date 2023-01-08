Це не перші Abrams для Польщі та далеко не останні. Країна буде одним з найбільших операторів цього танка у світі (понад 350 одиниць). І це лише частинка великого військового пазлу, який вибудовує Варшава.

Торік 240 танків поляки передали Україні й відразу ж замовили у США 250 Abrams на заміну. 28 машин в найновішій комплектації надійшли ще в липні.

Станом на січень минулого року у Польщі було 800 танків – радянські Т-72М, власні PT-91 Twardy та кілька Leopard 2. Найближчих 7 років кількість машин виросте щонайменше у півтора раза і всі вони будуть сучасними.

Наш західний сусід створює нову армію з новою зброєю і технікою. На це Польща до 2035 року витратить $120 млрд! Вже зараз видання Politico називає польську армію найсильнішою в ЄС

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Наш західний сусід створює нову армію з новою зброєю і технікою. На це Польща до 2035 року витратить $120 млрд! Вже зараз видання Politico називає польську армію найсильнішою в ЄС.

Нині армія Польщі налічує 150 тисяч добре навчених солдатів. Згідно з планом, це число виросте вдвічі.

США не головний поставник техніки для Польщі. У поляків вже є військовий контракт з Південною Кореєю на $10 млрд. Зокрема, в ньому прописано постачання 180 танків K2 Black Panther, перші 10 одиниць вже у Польщі. Загалом до кінця десятиліття Варшава купить у Сеула 1000 машин.

У поляків вже є військовий контракт з Південною Кореєю на $10 млрд. Зокрема, в ньому прописано постачання 180 танків K2 Black Panther, перші 10 одиниць вже у Польщі

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Зараз у Польщі є 50 літаків F-16. А будуть 32 найсучасніших F-35, контракт укладений два роки тому. Ще 48 легких штурмовиків FA-50 надійде з Кореї. Гвинтокрили Leonardo – з Італії. У перспективі розглядається покупка багатоцільового бойового літака KF-21 Boramae.

Нині Польща має близько 400 САУ. У Кореї замовлені ще 670 самохідних гаубиць K9 Thunder. Також до війська надійдуть 150 САУ Krab, в тому числі на заміну переданих Україні.

У Кореї замовлено 218 ракетних установок K239 Chunmoo. З США йдуть переговори про покупку відразу 200 машин HIMARS. Має бути контракт на покупку РСЗВ WR-40 Langusta.

Така підготовка — найкраще щеплення від путінізму.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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