Польща видала українським біженцям понад 625 тисяч посвідчень особи

Про це повідомляє Republicworld.



Польща ухвалила закон, який дозволяє біженцям з України мати ідентифікаційні номери. Вони дають право на безкоштовну освіту, медичне обслуговування та соціальні виплати, а також право працювати в країні протягом 18 місяців.



З початку військової агресії в Україні 24 29 265 українців перетнули кордони з Польщею. За даними УВКБ ООН, 635 816 людей виїхали з України до Румунії, тоді як 392 933 українці прибули до Молдови. Також 385 783 особи переїхали до Угорщини. Ще 2 98 183 українців виїхали в Словаччину.

Нагадаємо, польський віцепрем'єр Ярослав Качинський заявив, що країна готова розташувати на своїй території американську ядерну зброю.