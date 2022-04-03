Польща видала українським біженцям понад 625 тисяч посвідчень особи
Станом на 3 квітня уряд Польщі надав українським біженцям понад 625 000 національних ідентифікаційних номерів
Про це повідомляє Republicworld.
Польща ухвалила закон, який дозволяє біженцям з України мати ідентифікаційні номери. Вони дають право на безкоштовну освіту, медичне обслуговування та соціальні виплати, а також право працювати в країні протягом 18 місяців.
З початку військової агресії в Україні 24 29 265 українців перетнули кордони з Польщею. За даними УВКБ ООН, 635 816 людей виїхали з України до Румунії, тоді як 392 933 українці прибули до Молдови. Також 385 783 особи переїхали до Угорщини. Ще 2 98 183 українців виїхали в Словаччину.
- Нагадаємо, польський віцепрем'єр Ярослав Качинський заявив, що країна готова розташувати на своїй території американську ядерну зброю.
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