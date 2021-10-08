Польща викликала повіреного Білорусі через постріли на кордоні, - ЗМІ

Про це повідомляє PAP з посиланням на джерело.

"Повірений у справах посольства Республіки Білорусь в Польщі був викликаний в МЗС Польщі в п'ятницю", - повідомило видання.



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За його словами, виклик дипломата пов'язаний з ситуацією на кордоні між країнам.