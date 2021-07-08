Польща вийшла на перше місце у світі за відсотками вакцинованого населення

Про це повідомляє Bloomberg.

Станом на сьогодні, 8 липня, у Польщі вакциновано 80,1% населення. Всього в країні зробили 60,8 млн щеплень.

Раніше в ОАЕ зробили достатню кількість щеплень від COVID-19, щоб повністю вакцинувати 73,2% населення.

У світі зробили понад 3,32 млрд щеплень від COVID-19. У трійку країн з найбільшою кількістю введених доз вакцин входять материковий Китай (1,33 млрд), Індія (364,6 млн) і США (понад 331 млн).

Нагадаємо, що Об'єднані Арабські Емірати стали "найбільш вакцинованою" країною в світі.