Польща вийшла на перше місце у світі за відсотками вакцинованого населення
Польща лідирує серед країн з найбільшим відсотком щепленого від COVID-19 населення
Про це повідомляє Bloomberg.
Станом на сьогодні, 8 липня, у Польщі вакциновано 80,1% населення. Всього в країні зробили 60,8 млн щеплень.
Раніше в ОАЕ зробили достатню кількість щеплень від COVID-19, щоб повністю вакцинувати 73,2% населення.
У світі зробили понад 3,32 млрд щеплень від COVID-19. У трійку країн з найбільшою кількістю введених доз вакцин входять материковий Китай (1,33 млрд), Індія (364,6 млн) і США (понад 331 млн).
- Нагадаємо, що Об'єднані Арабські Емірати стали "найбільш вакцинованою" країною в світі.
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