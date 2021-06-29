Польща ввела десятиденний карантин для українців, які не отримали щеплення від COVID-19

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Коронавірус-Інфо".



"Польща запровадила обов'язковий 10-денний карантин при в'їзді з країн, які не входять до Шенгенської зони, зокрема з України", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що від ізоляції звільняються особи після семи днів карантину при негативному результаті тесту на COVID-19, які отримали повний курс щеплення зареєстрованою в ЄС вакциною або мають підтвердження про одужання від хвороби. Ізоляцію також не потрібно проходити особам, визначеним у Положенні Ради ЄС про встановлення обмежень та заборон у зв'язку з епідемією, а також особи, які подорожують літаком з країн, що не входять до Шенгенської зони, та перебуватимуть протягом 24 годин, маючи авіаквиток, що це підтверджує.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb