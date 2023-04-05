Польща вже передала Україні 8 МіГ-29, і планує передати ще 6, - Дуда

Про це він сказав відповідаючи на питання кореспондента Укрінформу під час брифінгу з Володимиром Зеленським.

"Чотири МіГ-29 з наших складів були передані в розпорядження Збройних Сил України протягом останніх місяців. Ще чотири МіГ-29 додатково передаються зараз, тобто вже передано вісім. Ми готові, і я говорив про це пану пезиденту (Володимиру Зеленському – прим. ред.), передати ще шість, які зараз готуються до цього" , - сказав Дуда.

Він також зазначив, що Польща має ще модернізовані під стандарти НАТО МіГ-29, але ці літаки необхідні самій країні. Проте Дуда розповів, що до Польщі мають прибути нові літаки - південнокорейські FA-50 та американські F-35, тож країна може передати модернізовані МіГ-29 Україні у майбутньому.

Президент Польщі наголосив, що для передачі Україні цих літаків треба згода союзників, адже вони модернізовані американськими деталями.