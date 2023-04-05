Польща вже передала Україні 8 МіГ-29, і планує передати ще 6, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що країна вже передала Україні 4 літаки МіГ-29, ще 4 - у процесі передачі. Найближчим часом Польща планує передати ще 6 таких літаків
Про це він сказав відповідаючи на питання кореспондента Укрінформу під час брифінгу з Володимиром Зеленським.
"Чотири МіГ-29 з наших складів були передані в розпорядження Збройних Сил України протягом останніх місяців. Ще чотири МіГ-29 додатково передаються зараз, тобто вже передано вісім. Ми готові, і я говорив про це пану пезиденту (Володимиру Зеленському – прим. ред.), передати ще шість, які зараз готуються до цього" , - сказав Дуда.
Він також зазначив, що Польща має ще модернізовані під стандарти НАТО МіГ-29, але ці літаки необхідні самій країні. Проте Дуда розповів, що до Польщі мають прибути нові літаки - південнокорейські FA-50 та американські F-35, тож країна може передати модернізовані МіГ-29 Україні у майбутньому.
Президент Польщі наголосив, що для передачі Україні цих літаків треба згода союзників, адже вони модернізовані американськими деталями.
- 5 квітня президент України прибув з офіційним візитом до Польщі, де зустрівся для переговорів з колегою Анджеєм Дудою, пізніше він вручив Зеленському орден Білого Орла.
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