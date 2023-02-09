Польща закриває ключовий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю

Про це заявив польський міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський у твітері.

"Через важливий інтерес державної безпеки я вирішив призупинити до подальшого повідомлення з 12:00 10 лютого цього року рух на польсько-білоруському кордоні в Бобровниках", – написав він.