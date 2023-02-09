Польща закриває ключовий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю
Польща має намір закрити ключовий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю
Про це заявив польський міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський у твітері.
"Через важливий інтерес державної безпеки я вирішив призупинити до подальшого повідомлення з 12:00 10 лютого цього року рух на польсько-білоруському кордоні в Бобровниках", – написав він.
- У листопаді 2022 року заступник начальника генштабу Білорусі з бойового управління Валерій Гнілозуб заявив, що Польща готується до наступальних дій.
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