Про це повідомляє SchengenVisaInfo.

Зазначається, що українські біженці будуть зобов'язані отримати PESEL, польський ідентифікаційний номер. Він зберігатиметься у додатку "Дія пл" (електронний документ, який показує ім'я, прізвище, присвоєний номер PESEL, дату і місце народження, громадянство для підтвердження статусу). Відповідно до нововведення, довідка про тимчасовий захист дасть право українцям перетинати польський кордон без необхідності багаторазового отримання візи.



Крім того, з 2023 року біженцям з України треба буде платити за житло. Українці, які перебувають у Польщі понад 120 днів, платитимуть 50% загальної вартості (не більше 40 злотих на день), а хто проживає довше 180 днів – 75% (максимум 60 злотих на день).



Однак цей обов’язок не поширюватиметься на людей, які, наприклад, через інвалідність, вік, важку життєву ситуацію, вагітність або необхідність догляду за дітьми не можуть працювати та заробляти гроші.

19 жовтня Польща отримала 147 млн євро від ЄС на допомогу українським біженцям. За даними польської прикордонної служби з початку повномасштабного вторгнення РФ до України до Польщі в'їхали понад 7,11 млн українців, а 5,32 млн повернулися назад. За даними МВС Польщі наразі в країні перебуває 1,3-1,5 млн українських біженців.

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