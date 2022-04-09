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Польща зможе прийняти ще близько мільйона біженців

9 квітня, 2022 субота
16:25
біженці з України Біженці на вокзалі у Львові

Близько половини людей, які через війну в Україні прибули до Польщі, подались до інших країн Євросоюзу. Тому польські чиновники повідомляють, що країна зможе прийняти ще мільйон людей

Про це пише The National. 

З початку повномасштабного вторгнення Росії понад 2,5 мільйона людей перетнули кордон з Польщею. Це зробило країну центром найбільшої кризи біженців у Європі з часів Другої світової війни. За даними видання частина людей переїхала у сусідні з Польщею країни або повернулись додому. В країні залишається близько 1,3 мільйона українських біженців.

Щоденно прибувають до 20 тисяч людей, раніше кількість сягала до 150 тисяч. Польські чиновники "вважають, що зможуть прийняти ще близько мільйона людей. Але якщо цифри будуть зростати... це складно передбачити як країна пристосується до цього". 

Видання повідомляє, що більшість українців у Польщі проживають у приватних будинках, багато хто з родичами, які вже жили в країні. Інших розміщують у переобладнаних виставкових залах чи порожніх супермаркетах. За словами чиновників, у школах Польщі можуть навчатися до 700 тисяч українських дітей.

Біженці, які прибувають до країн Європейського Союзу, можуть отримати дозвіл на проживання терміном на 1 рік у будь-якій з 27 країн ЄС.

  • Нагадаємо, 8 квітня за ініціативи Global Citizen у соціальних мережах стартувала міжнародна акція з зірковим складом учасників задля збору грошей для допомоги українським біженцям.
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Польща
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