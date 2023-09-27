Польщі довірили проведення Суперкубку УЄФА

Про це повідомляє офіційний твіттер УЄФА.

Матч за Суперкубок УЄФА пройде на стадіоні "Народови" у польській Варшаві. 14 серпня 2024 року переможець Ліги чемпіонів та Ліги Європи розіграють між собою звання найкращої команди Європи.

Фінал цьогорічної ЛЧ пройде у Лондоні, вирішальний поєдинок ЛЄ відбудеться у Дубліні, а переможець Ліги конференцій визначиться в Афінах.