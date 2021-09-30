Польська "Легія" сенсаційно перемогла "Лестер" у Лізі Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився перемогою "Легії" у Варшаві з рахунком 1:0. За домашніх трибун поляки забили єдиний м'яч на 31-й хвилині. Автором голу став Максіп Емрелі.



Команди виступають у групі C. Після 2-го туру лідером квартету є "Легія", у поляків 6 балів. "Лестер" займає останню позицію з 1 балом. У "Наполі" також лише 1 набраний пункт. Друге місце і 4 очки у "Спартака" з Москви .



Ліга Європи



2-й тур



30 вересня



"Легія" (Варшава) - "Лестер" (Англія) 1:0



Гол: Емрелі, 31

30 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" розгромно програла італійській "Ромі".

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