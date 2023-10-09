Польсько-українська стрічка In the Rearview про біженців із України перемогла на фестивалі War on Screen

Про це повідомляє ДержКіно.

Фільм In the Rearview режисера Мачека Хамели розповідає про українських біженців, які мають спільну мету: знайти безпечне місце під час війни.

У фільмі польський евакуаційний автомобіль режисера Хамели їде дорогами України повз заміновані поля та численні військові блокпости, рятуючи людей. Автомобіль слугує своєрідною кімнатою очікування, шпиталем, прихистком, місцем довіри та свідчень одночасно.

Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Знімали фільм український оператор Юрій Дунай та польські оператори Вавжинець Скочилас, Марцін Сераковський, Пьотр Гравендер, останній з яких став продюсером стрічки спільно з режисером Хамелою.

Копродюсерами стали французький режисер, продюсер і сценарист Жан-Марі Гігон і українська кіно- і телепродюсерка та сценарістка Анна Паленчук.

Довідково. War on Screen - це фестиваль кіно- та анімаційних фільмів, які висвітлюють конфлікти. Цьогоріч кінофестиваль War on Screen проходив з 2 по 8 жовтня у Франції в місті Шалон-ан-Шампан.