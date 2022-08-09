Про це інформує Polskie Radio.

"Ми систематично до цього готуємось. У нас дуже еластична система, створена спільно з самоврядуванням і відповідальними органами", – запевнив Чарнек.

Міністр також зазначив, що ймовірні проблеми можуть з’явитися лише у великих містах, таких як Варшава чи Краків, де можливими є ситуації, коли до директора однієї школи з проханням прийняти дітей звернеться занадто велика кількість осіб.

Чарнек заявив, що у таких випадках влада пропонуватиме школи в інших містах.

Міністр також сказав, що відповідно до даних міністерства, у Польщі перебуває близько 700-800 тисяч українських дітей шкільного віку. Чарнек додав, що близько 500-600 тисяч з них навчаються дистанційно у своїх українських школах.