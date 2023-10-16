Польський бігос: рецепт традиційної та дуже поживної страви

Рецепти можуть відрізнятися в різних регіонах, але в основному, "бігос", або "бігус" визначається використанням свіжої та квашеної капусти і м'яса. Його бажано готувати заздалегідь, щоб страва настоялась та отримала всю глибину смаку й аромату. Також, цікавою перевагою бігосу є те, що його можна заморожувати. Після розморозки страва не втратить своїх смакових якостей і її можна буде сміливо подавати до столу.

До бігосу можна також додавати інші копченості, чорнослив та спеції, які вам подобаються.

Бігос рецепт класичний

Інгредієнти:

Капуста квашена – 1 кг

Капуста свіжа – 1 кг

Томатна паста – 100 г

Сушені гриби – 20 г + окріп – 250 мл

М'ясо – 1 кг

Копчена ковбаса – 150 г

Морква – 300 г

Цибуля ріпчаста – 300 г

Паприка солодка сушена – 1 ч. л. (з гіркою)

Рослинна олія – 100 мл

Сіль, перець (за смаком)

Бігос, рецепт приготування покроково:

Заливаємо гриби окропом, їм потрібно так постояти мінімум 30 хвилин. Свіжу капусти миємо та шинкуємо. В окремій ємності додаємо до свіжої капусти томатну пасту, добре перемішуємо. Моркву та цибулю промиваємо та очищаємо. Моркву натираємо, а цибулю ріжемо дрібно кубиком. Гриби ріжемо соломкою. Ставимо високу сковорідку (бажано гусятницю) з олією на вогонь, розігріваємо. Додаємо м'ясо та смажимо поки воно не стане золотистим. Далі присипаємо паприкою та перекладаємо цибулю, просмажуємо близько п’яти хвилин. Додаємо моркву, через декілька хвилин додаємо гриби та виливаємо воду з-під грибів, тушкуємо до готовності м’яса. Додаємо свіжу капусту, сіль, перець та тушкуємо на середньому вогні 20-25 хвилин. Сюди ж перекладаємо квашену капусту, ковбасу та продовжуємо тушкувати до готовності капусти (залежить від ваших смаків, ви можете залишити капусту хрумкою, або приготувати до м’якості).

Смачного!

Фото: Freepik