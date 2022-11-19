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OPINION

Польський інцидент: дочекаймося результатів розслідування

Віктор Трегубов
19 листопада, 2022 субота
10:07
Погляд Трегубов

Варшава заявляє: чия ракета не була б, ми в будь-якому випадку не будемо звинувачувати Україну. Бо коли на дорогу вискакує ідіот, а водій звертає і влітає в іншу машину, винний ідіот, а не водій

Драма у кількох частинах.

Росія обстрілює Україну, Україна відстрілюється. Невідома ракета падає на території Польщі та вбиває двох людей.

Як би себе повели нормальні дорослі люди?

- Ох. Дочекаймось результатів розслідування.

Як поводяться люди, що ще недостатньо дорослі?

- Ааааа! Ууу!!! Иии!!! Стаття 5 НАТО! (спойлер — не була б застосована навіть у випадку, якби це справді була російська ракета, якби не було чітких свідчень, що обстріл спланований саме по території Польщі. Був прецедент у 1989-му, коли радянський літак після катапультування пілота долетів аж до Бельгії й убив фермера в його ж домі. Ніц не було)

Поляки: чия ракета не була б, ми в будь-якому випадку не будемо звинувачувати Україну. Бо коли на дорогу вискакує ідіот, а водій звертає і влітає в іншу машину, винний ідіот, а не водій.

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Як би себе повели нормальні дорослі люди при владі?

- Дуже прикро. Дочекаймось результатів розслідування.

Як поводяться люди, що ще недостатньо дорослі, але все ж при владі?

- Та це точно не ми!

Тут усі, хто трішки розбирається, офігівають. Бо звідки може взятися така впевненість? Що, Україна не застосовувала комплекси С-300 в той день? Та наче застосовувала. Що, не буває випадків, що С-300 прилітає не туди чи не спрацьовує самознищення? Та бували, і не раз. І в України бували. Ну, себто, до розслідування таке стверджувати просто неможливо.

Потихеньку з'являється відео та фото з місця подій, починає працювати слідча група.

Що, не буває випадків, що С-300 прилітає не туди чи не спрацьовує самознищення? Та бували, і не раз. І в України бували

Американці: це таки українська С-300, але ми не звинувачуємо Україну.

Поляки: це таки українська С-300, але ми не звинувачуємо Україну і будемо допомагати їй ще більше.

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Як би себе повели нормальні дорослі люди, незалежно від того, чи при владі вони?

- Якщо виявиться, що це наша ракета, ми маємо перепросити та компенсувати. Польща — наш друг та партнер, США просто зараз рятують нашу сраку.

Як поводяться люди, що ще недостатньо дорослі?

- Ааа, засцяли Росії війну оголошувати, то тепер на нас валять!!!

Як поводяться люди, що ще недостатньо дорослі, але все ж при владі?

- Ееее. Мммм. Нууу. Кгм. Подивимось.

Тут були матюки, я їх видалив.

Розумієте, в чому проблема. Якщо це виявиться наша ракета, а поки що все до того йде — проблема буде не в тому, що вона впала і вразила двох людей. Проблема буде в тому, що українці на рівному місці почали поводитися, як росіяни — оголосили себе невинними заздалегідь, вибудували багатоступеневу конспірологію та почали наїжджати на партнерів у відповідь, хоча ті не були в претензії й повелися максимально гідно та стримано. Це не по-партнерському, це не по-дорослому. Це по-російськи, і це ганьба на рівному місці.

Якщо це виявиться наша ракета, а поки що все до того йде — проблема буде не в тому, що вона впала і вразила двох людей. Проблема буде в тому, що українці на рівному місці почали поводитися, як росіяни

Так, я в курсі, що після висновків слідчої групи соцмережами будуть бігати стада конспірологів і волати, що це гадський Байден нас підставив, щоб Росії війну не оголошувати.

Але як же бридко. Особливо коли читаєш поляків та бачиш, в якому вони безмежному шоку. І не тільки від влади — на жаль, наші соцмережі там теж багато хто читає. Останнім часом я звик невимовно пишатися моєю країною. Але в цьому випадку — щиро соромно.

Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч

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