Польський інцидент: дочекаймося результатів розслідування
Варшава заявляє: чия ракета не була б, ми в будь-якому випадку не будемо звинувачувати Україну. Бо коли на дорогу вискакує ідіот, а водій звертає і влітає в іншу машину, винний ідіот, а не водій
Драма у кількох частинах.
Росія обстрілює Україну, Україна відстрілюється. Невідома ракета падає на території Польщі та вбиває двох людей.
Як би себе повели нормальні дорослі люди?
- Ох. Дочекаймось результатів розслідування.
Як поводяться люди, що ще недостатньо дорослі?
- Ааааа! Ууу!!! Иии!!! Стаття 5 НАТО! (спойлер — не була б застосована навіть у випадку, якби це справді була російська ракета, якби не було чітких свідчень, що обстріл спланований саме по території Польщі. Був прецедент у 1989-му, коли радянський літак після катапультування пілота долетів аж до Бельгії й убив фермера в його ж домі. Ніц не було)
Поляки: чия ракета не була б, ми в будь-якому випадку не будемо звинувачувати Україну. Бо коли на дорогу вискакує ідіот, а водій звертає і влітає в іншу машину, винний ідіот, а не водій.
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Як би себе повели нормальні дорослі люди при владі?
- Дуже прикро. Дочекаймось результатів розслідування.
Як поводяться люди, що ще недостатньо дорослі, але все ж при владі?
- Та це точно не ми!
Тут усі, хто трішки розбирається, офігівають. Бо звідки може взятися така впевненість? Що, Україна не застосовувала комплекси С-300 в той день? Та наче застосовувала. Що, не буває випадків, що С-300 прилітає не туди чи не спрацьовує самознищення? Та бували, і не раз. І в України бували. Ну, себто, до розслідування таке стверджувати просто неможливо.
Потихеньку з'являється відео та фото з місця подій, починає працювати слідча група.
Що, не буває випадків, що С-300 прилітає не туди чи не спрацьовує самознищення? Та бували, і не раз. І в України бували
Американці: це таки українська С-300, але ми не звинувачуємо Україну.
Поляки: це таки українська С-300, але ми не звинувачуємо Україну і будемо допомагати їй ще більше.
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Як би себе повели нормальні дорослі люди, незалежно від того, чи при владі вони?
- Якщо виявиться, що це наша ракета, ми маємо перепросити та компенсувати. Польща — наш друг та партнер, США просто зараз рятують нашу сраку.
Як поводяться люди, що ще недостатньо дорослі?
- Ааа, засцяли Росії війну оголошувати, то тепер на нас валять!!!
Як поводяться люди, що ще недостатньо дорослі, але все ж при владі?
- Ееее. Мммм. Нууу. Кгм. Подивимось.
Тут були матюки, я їх видалив.
Розумієте, в чому проблема. Якщо це виявиться наша ракета, а поки що все до того йде — проблема буде не в тому, що вона впала і вразила двох людей. Проблема буде в тому, що українці на рівному місці почали поводитися, як росіяни — оголосили себе невинними заздалегідь, вибудували багатоступеневу конспірологію та почали наїжджати на партнерів у відповідь, хоча ті не були в претензії й повелися максимально гідно та стримано. Це не по-партнерському, це не по-дорослому. Це по-російськи, і це ганьба на рівному місці.
Якщо це виявиться наша ракета, а поки що все до того йде — проблема буде не в тому, що вона впала і вразила двох людей. Проблема буде в тому, що українці на рівному місці почали поводитися, як росіяни
Так, я в курсі, що після висновків слідчої групи соцмережами будуть бігати стада конспірологів і волати, що це гадський Байден нас підставив, щоб Росії війну не оголошувати.
Але як же бридко. Особливо коли читаєш поляків та бачиш, в якому вони безмежному шоку. І не тільки від влади — на жаль, наші соцмережі там теж багато хто читає. Останнім часом я звик невимовно пишатися моєю країною. Але в цьому випадку — щиро соромно.
Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч
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