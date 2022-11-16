Союзники бояться підіймати ставки, і Путін використовує їхню слабкість, - Клімкін

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Союзники поки що бояться Путіна. Бояться того, що загнаний у глухий кут Путін почне ескалацію, можливо, ядерну ескалацію. Вони остерігаються підіймати ставки, щоб не почався неконтрольований процес у Росії. Звичайно, не всі, на Заході теж є тенденція бачити Путіна таким, яким він є", - сказав Клімкін.

За словами дипломата, союзники не хочуть, щоб конфлікт вийшов за межі України, а це слабкість.

"Путін добре використовує слабкість. Партнери поки що не постачають Україні чимало важливих видів зброї - далекобійні ракети, дрони, літаки, броньовану техніку. Так, ми маємо підтримку, але бажання перейти на наступний етап вимагає складних, болючих дискусій на Заході. Європа обов'язково має провести роботу над помилками, і тоді вони припинять боятися Путіна", - наголосив Клімкін.

Очільник британської контррозвідки МІ5 Кен МакКалум розповів, що цьогоріч з Європи було вислано понад 400 російських шпигунів і що це було "несподіванкою для Путіна"

Головним пріоритетом НАТО є надання Україні систем протиповітряної оборони

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