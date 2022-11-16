Столтенберг після ракетного обстрілу 15 листопада заявив про намір НАТО забезпечити Україну засобами ППО
Головним пріоритетом НАТО є надання Україні систем протиповітряної оборони
Про це заявив на брифінгу в середу генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"НАТО та союзники НАТО надають підтримку Україні. Ми допомагаємо Україні реалізувати право на самооборону, закріплене у Статуті ООН. Звичайно, Україна має право захищатися проти незаконної агресивної війни Росії проти України. І наш головний пріоритет зараз, один із топ-пріоритетів - надати Україні більше систем протиповітряної оборони", - сказав він.
- 15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
- Уламки ракети впали на територію Польщі й убили двох людей.
- Столтенберг заявив, що ракета, яка впала на території Польщі, була українською ракетою ППО.
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