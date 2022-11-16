Про це заявив на брифінгу в середу генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"НАТО та союзники НАТО надають підтримку Україні. Ми допомагаємо Україні реалізувати право на самооборону, закріплене у Статуті ООН. Звичайно, Україна має право захищатися проти незаконної агресивної війни Росії проти України. І наш головний пріоритет зараз, один із топ-пріоритетів - надати Україні більше систем протиповітряної оборони", - сказав він.

Уламки ракети впали на територію Польщі й убили двох людей.

Столтенберг заявив, що ракета, яка впала на території Польщі, була українською ракетою ППО.

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