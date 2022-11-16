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Війна з Росією: хроніка
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Це не провина України, всю відповідальність за незаконну війну несе РФ, - Столтенберг про падіння ракети на територію Польщі

16 листопада, 2022 середа
14:20
Світ Єнс Столтенберг

Генсек НАТО заявив, що розслідування щодо влучань у Польщі триває. Попередньо, це була українська ППО, яка відреагувала на російську балістичну ракету

Про це на пресконференції інформує генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг після екстреного засідання НАТО на рівні членів альянсу, яке скликали через падіння ракет на територію члена організації.

Генсек наголосив, що розслідування вибухів у Польщі, де загинуло дві людини триває і варто дочекатися офіційних результатів.  Попередній аналіз показав, що це була ракета української протиповітряної оборони, яку випустили по російській балістичній ракеті.

"Це не провина України. Росія несе всю відповідальність, оскільки продовжує незаконну війну проти України", - сказав Столтенберг.

  • Ввечері 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.
  • Президент Польщі Анджей Дуда обговорив імовірний удар РФ із генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президентами США та України Джо Байденом і Володимиром Зеленським.
  • 16 листопада МЗС Польщі офіційно заявило про удар ракетою виробництва РФ і викликало російського посла.
  • Анджей Дуда підтвердив, що ракета, яка впала на польську територію - російського виробництва, проте влада поки немає точної інформації, хто саме її запустив.
  • Пізніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну. 
  • Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

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Росія
Польща
ППО
НАТО
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