Польський міністр оборони став першим, до кого Резніков зателефонував 2023 року
У 2023 році міністр оборони України Олексій Резніков здійснив перший телефонний дзвінок своєму польському колезі Маріушу Блащаку
Про це Резніков написав у твіттері.
"Обговорили широкий спектр проєкт, які мають бути реалізовані в цьому році, що значно підвищить обороноздатність української армії", – написав Резніков.
Він додав, що подякував Польщі "за непохитну підтримку у відсічі російській агресії"
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