Польський міністр оборони став першим, до кого Резніков зателефонував 2023 року

Про це Резніков написав у твіттері.

"Обговорили широкий спектр проєкт, які мають бути реалізовані в цьому році, що значно підвищить обороноздатність української армії", – написав Резніков.

Він додав, що подякував Польщі "за непохитну підтримку у відсічі російській агресії"

У вівторок, 3 січня, Зеленський провів телефонні розмови з прем'єрами 4 країн. З партнерами обговорили посилення допомоги Україні

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів першу цьогоріч розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Зокрема, розповів про намагання Росії просунутися поблизу Бахмута

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