Про це інформує в телеграмі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

3 січня Залужний провів першу цьогоріч розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Розповів про зміни в оперативно-стратегічній ситуації, передусім в наземному та повітряному просторах України. Важкі бої ведуться на рубежі Сватове – Кремінна, а також у напрямку Лисичанська. Найскладнішою ситуація залишається на ділянці Соледар – Бахмут – Майорськ", - пише Залужний .

Головнокомандувач розповів, як ворог фактично по своїх трупах намагається просуватися вперед, проте підрозділи ЗСУ стримують наступ РФ. Загалом на Донецькому напрямку українським воїнам вдалося утримати позиції навколо Авдіївки та продовжити контрнаступ.

"Ми надійно тримаємо оборонні рубежі на Запорізькому напрямку і докладаємо зусиль для захисту від ворожих обстрілів Херсону, передусім мирних мешканців та обʼєктів критичної інфраструктури міста. Ситуація на кордоні з Білорусією повністю контрольована", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Також повідомляється, що від 31 грудня 2022 року по ранок 3 січня Росія завдала 14 ударів крилатими ракетами та застосувала 94 дрони-камікадзе типу "Shahed-136".

Залужний додав, що разом із генералом Марком Міллі вони обговорили потреби Сил оборони для продовження боротьби з російським агресором.

"Подякував генералу Міллі за надані за його активного сприяння зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва. Сьогодні вони рятують життя насамперед цивільних громадян України. Я високо ціную лідерство генерала Міллі у наданні Україні військової допомоги. Взаємна довіра та спільне бачення допомагають підвищувати спроможності українського війська обороняти мирні міста і села нашої держави, що є гарантією безпеки в усій Європі", - написав головнокомандувач Збройних Сил України.

30 грудня 2022 року, вітаючи українських захисників і захисниць, а також їхніх рідних, з Новим роком, Валерій Залужний запевнив, що в України вистачить сил здолати ворога.

2 січня Залужний підбив підсумки року: ЗСУ звільнили 40% окупованих територій, у 17 країнах пройшли навчання понад 20 тис. воїнів.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb