Про це головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний написав у facebook.

"Збройні Сили України та інші складові Сил оборони звільнили у 2022 році 40% окупованих після 24 лютого територій і 28% усіх окупованих Росією територій", - повідомив Залужний.

Він додав, що на сьогодні Україна продовжує стримувати ворога на сухопутній ділянці загальною протяжністю 3786 кілометрів, активна лінія фронту з агресором становить 1500 кілометрів.

Головнокомандувач ЗСУ також поінформував, що протягом 2022 року понад 20 тисяч українських військових пройшли навчання за кордоном.

"Підготовка особового складу та загальновійськових підрозділів ЗСУ проводиться на території 17 європейських країн. Загалом завдяки державам-партнерам підготовлено протягом 2022 року понад 20 тисяч військовослужбовців", – написав Залужний.

За мужність та героїзм, виявлені під час збройної агресії Росії, протягом 2022 року майже 29 тисячам воїнів вручили державні нагороди, а звання "Герой України" отримали 160 військовослужбовців. Водночас понад тисячу важкопоранених українських військовослужбовців 2022 року скерували на лікування та реабілітацію за кордон: до Нідерландів, Франції, Ірландії, Норвегії, Данії, Іспанії, Польщі, Німеччини, Італії, Румунії, США та Ізраїлю.

Підбиваючи підсумки, головнокомандувач ЗСУ наголосив, що "трагічний і героїчний" 2022 рік "назавжди змінив нас, наше сьогодення і майбутнє" та увійшов у світову історію - "під іменем України та її Збройних Сил".

30 грудня, вітаючи українських захисників і захисниць, а також їхніх рідних, з Новим роком, Валерій Залужний запевнив, що в України вистачить сил здолати ворога

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