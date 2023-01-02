Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Залужний підбив підсумки року: ЗСУ звільнили 40% окупованих територій, у 17 країнах пройшли навчання понад 20 тис. воїнів

Залужний підбив підсумки року: ЗСУ звільнили 40% окупованих територій, у 17 країнах пройшли навчання понад 20 тис. воїнів

2 січня, 2023 понедiлок
18:24
війна з Росією ЗСУ

Українські Сили оборони до кінця 2022 року звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій

Про це головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний написав у facebook.

"Збройні Сили України та інші складові Сил оборони звільнили у 2022 році 40% окупованих після 24 лютого територій і 28% усіх окупованих Росією територій", - повідомив Залужний.

Він додав, що на сьогодні Україна продовжує стримувати ворога на сухопутній ділянці загальною протяжністю 3786 кілометрів, активна лінія фронту з агресором становить 1500 кілометрів.

Головнокомандувач ЗСУ також поінформував, що протягом 2022 року понад 20 тисяч українських військових пройшли навчання за кордоном.

"Підготовка особового складу та загальновійськових підрозділів ЗСУ проводиться на території 17 європейських країн. Загалом завдяки державам-партнерам підготовлено протягом 2022 року понад 20 тисяч військовослужбовців", – написав Залужний.

За мужність та героїзм, виявлені під час збройної агресії Росії, протягом 2022 року майже 29 тисячам воїнів вручили державні нагороди, а звання "Герой України" отримали 160 військовослужбовців. Водночас понад тисячу важкопоранених українських військовослужбовців 2022 року скерували на лікування та реабілітацію за кордон: до Нідерландів, Франції, Ірландії, Норвегії, Данії, Іспанії, Польщі, Німеччини, Італії, Румунії, США та Ізраїлю.

Підбиваючи підсумки, головнокомандувач ЗСУ наголосив, що "трагічний і героїчний" 2022 рік "назавжди змінив нас, наше сьогодення і майбутнє" та увійшов у світову історію - "під іменем України та її Збройних Сил".

  • 30 грудня, вітаючи українських захисників і захисниць, а також їхніх рідних, з Новим роком, Валерій Залужний запевнив, що в України вистачить сил здолати ворога

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Євген Пригожин "Вагнер"
1 січня, 2023 неділя
Пригожин побажав "щастя" у новому році, виступивши в морзі з тілами вагнерівців
1 січня, 2023 неділя
Чим швидше і сильніше ЗСУ вдарять на південь від Запоріжжя, тим відчайдушніше тікатимуть росіяни, - полковник Грант
Андрій Піонтковський
31 грудня, 2022 субота
У РФ є перші передвісники громадянської війни, - Піонтковський
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40
    Купівля 40
    Продаж 40.81
  • EUR
    Купівля 41.64
    Продаж 42.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
2 січня
19:23
Офіс генпрокурора України
Шістьох посадовців Укроборонпрому підозрюють у розтраті понад 5 млн грн при закупівлі товарів військового призначення
19:15
Володимир Зеленський
Зеленський створив Олешківську військову адміністрацію на Херсонщині
19:09
Інтерв’ю
Курт Волкер
Для Путіна потрібно створити новий міжнародний трибунал, - Курт Волкер
18:53
Україна - НАТО
На засіданні Військового комітету НАТО в Брюсселі серед іншого обговорять підтримку України
18:39
окупанти орки
На Херсонщині окупанти відбирають у підприємців транспорт і товари, - Генштаб
18:13
Ексклюзив
Олександр Краєв
Україну не примушують до початку мирних перемовин з РФ, - експерт-міжнародник Краєв
18:07
OPINION
Борислав Береза
Удар по Макіївці: серед російських офіцерів головотяпство і дурість невикорчовні
18:00
Володимир Зеленський
Президент України продовжив безвіз для громадян Британії
17:46
напад з ножем
На Вінниччині затримали чоловіка, який поранив бритвою священника УПЦ МП
17:41
Ексклюзив
У Генічеську та Скадовську росіяни намагаються в різний спосіб купити лояльність місцевого населення, - експерт-міжнародник Данилов
17:40
Оновлено
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Саміт Україна - ЄС відбудеться в Києві: підсумки розмови Зеленського й президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн
17:30
Інтерв’ю
Павло Клімкін
Навколо майданчика в Рамштайні може створитися нова світова система безпеки - Клімкін
17:17
Польща солідарна з Україною
Польща готова прихистити культурні об'єкти з України, якщо буде потреба їх вивезти, - міністр культури та національної спадщини Селлін
17:06
патрульна поліція Волинської області
На деокупованій Харківщині поліцейські виявили 920 тіл, зокрема 25 дітей, ідентифікували 656 загиблих
16:56
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:32
Ексклюзив
Що залишилося від ПТУ №19 у м. Макіївка
В Макіївці знищили російських військових, які мали бути "скелетом" угруповання, - військовий експерт Киричевський
16:26
російські військові окупанти
Під Маріуполь перекинули мобілізованих росіян зі старими танками, - радник мера
16:20
окупант
Гауляйтер Севастополя вивіз родину та майно на Кіпр, – Центр нацспротиву
16:02
Бен Ходжес
Україна може повернути Крим до осені за умови отримання обіцяної зброї та збереження санкцій, – американський генерал
16:01
OPINION
Володимир Горбач
Росія визнала неефективність ударів по українській цивільній інфраструктурі
15:45
окупанти, орки
У міноборони РФ стверджують, що втратили 63 військових унаслідок удару ЗСУ по казармі в Макіївці
15:39
Компанія Bayer перерахувала €1,3 млн на відновлення медзакладів України
15:36
Ексклюзив
карта Бахмут
На Сході щодоби ворог втрачає суттєві активи, - речник Східного угруповання Череватий
15:15
За держзраду й колабораційну діяльність судитимуть трьох представників окупаційної влади Херсонщини
За держзраду й колабораційну діяльність судитимуть трьох представників окупаційної влади Херсонщини
15:12
Еспресо знайомиться з глядачами та читачами
15:11
Ексклюзив
Обстріли лікарні в Херсоні в новорічну ніч
Ворог продовжує обстрілювати Херсон, на околицях міста багато поранених, - пресофіцер комендатури оборони Плетенчук
15:00
Екоактивісти облили фарбою фасад будівлі Сенату Італії
Екоактивісти облили фарбою фасад будівлі Сенату Італії
14:57
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Ми не знаємо, коли росіяни можуть вдарити, потрібно просто тримати порох сухим": у Повітряних силах запевнили, що готуються відбивати нові ймовірні атаки
14:50
вибух
Окупанти завдали збитків екології України на $35,3 млрд, - Резніков
14:44
Колишній генерал Бундесверу і НАТО Ганс-Лотар Домрезе
Колишній генерал НАТО заявив, що припинення вогню в Україні можливе у 2023 році
14:39
Постпред Польщі в ООН Кшиштоф Щерський
Якщо Путін збереже обличчя, це буде останній цвях у труну повоєнного порядку, – посол Польщі в ООН
14:38
Ексклюзив
путін путлер
На новорічному виступі за спиною Путіна стояли ряджені ефесбешники, - полковник СБУ Костенко
14:20
Ексклюзив
Зеленський показав світлини з Бахмута
Шансів у росіян оточити Бахмут немає, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
14:19
Голові центробанку РФ повідомили про підозру в організації відкриття відділень "банку" на тимчасово окупованих територіях України
14:11
Зеленський
У 2022 році Зеленський уперше за весь час дипломатичних відносин поспілкувався з лідерами 9 африканських країн, – МЗС
14:06
OPINION
Григорій Маленко
Рік найбільшої крадіжки
13:54
Їхав на мопеді поблизу села, а окупанти відкрили вогонь. На Херсонщині ексгумували тіло ще одного мирного жителя
13:38
Герой України
Герої України та кавалери орденів з 1 січня отримуватимуть щомісячні грошові виплати
13:29
Інфографіка
Прапор України на острові Зміїни
Проти будь-яких територіальних поступок Росії виступили 85% опитаних українців
13:03
Київ
В Україні триває тепла погода, невеликі дощі лише на Закарпатті та в Карпатах: прогноз погоди 3 січня від Наталки Діденко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV