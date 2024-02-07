Справа рентних платежів Полтавського ГЗК: колегія суддів взяла перерву

Про хід судового засідання повідомляє Еспресо.

Голові правління комбінату інкримінують внесення недостовірних даних до фінансової звітності підприємства компанії, що, за повідомленням слідчих Бюро економічної безпеки (БЕБ), нібито спричинило уникнення від сплати податків на суму 2 мільярда 200 мільйонів гривень протягом 2018-2021 років. У ході судового розгляду, слідство просило зменшити заявлену суму збитків до 1 мільярда 200 мільйонів гривень. Спочатку ж БЕБ оцінило збитки в понад 7 мільярдів гривень.

Підприємство називає такі звинувачення тиском. За словами адвокатів голови правління, постійна зміна суми збитків свідчить про непрофесійність слідства. “Це підкреслює низьку якість роботи правоохоронних органів, оскільки, на мою думку, факту ухилення від сплати податків не було взагалі”. - зазначив Олександр Ружицький, адвокат голови правління Полтавського ГЗК.

Суд оголосив перерву до 22 лютого і запросив сторону захисту надати додаткові документи про фінансовий стан підприємств Ferrexpo, які володіють підприємствами на Полтавщині - Полтавським ГЗК, Єристівським ГЗК та Біланівським ГЗК.

Адвокати висловили здивування позицією суду, адже, за Кримінальним процесуальним кодексом, при встановленні суми застави має бути врахований фінансовий стан підозрюваного, а не роботодавця. “Ми здивовані таким рішенням суду, адже фінансовий стан роботодавця не повинен враховуватись. КПК чітко вказує, що саме суд враховує при виборі запобіжного заходу для підозрюваної особи. Але суд вирішив запитати цю інформацію. Ми її надамо, знаючи, що роботодавець зараз переживає не найкращі часи. Нехай бачать, у яких умовах зараз доводиться працювати підприємству і як воно протистоїть тиску з боку держави”, - коментує Ружицький.

Ця справа є однією з трьох, за якими минулого року було вручено підозри голові правління Полтавського ГЗК.

Підприємство заперечує всі звинувачення, класифікуючи їх як тиск на великого платника податків, інвестора та експортера України, зазначаючи, що подібні дії завдають шкоди інвестиційному іміджу країни, особливо враховуючи, що акції компанії-власника комбінату, компанії Ferrexpo, торгуються на Лондонській фондовій біржі.