Поляку, який побив українця в Познані, загрожує до трьох років за гратами

Про це речник поліції міста Познань Марта Мруз заявила в коментарі "Укрінформу".



“Прокуратура висунула затриманій особі обвинувачення за двома статтями: завдання тілесних ушкоджень та зневага на грунті національної ненависті”, - сказала Мруз.

Вона зауважила, що за цими статтями особі загрожує до трьох років ув’язнення.

Мруз також уточнила, що постраждалих осіб двоє. Крім чоловіка, якого побив зловмисник, ще один українець дав свідчення у прокуратурі проти агресивного молодика у справі зневаги за національною ознакою.

У поліції додали, що за рішенням суду агресивного чоловіка не заарештовано, але він п’ять разів на тиждень має з’являтися у поліцейський відділок.

Прокуратура готує матеріали для передачі до суду.