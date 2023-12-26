"Полювання на українських чоловіків за кордоном": росіяни маніпулюють інформацією про мобілізацію

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що росіяни маніпулюють такими повідомленнями з метою зриву мобілізації в Україні, аби поширити паніку серед населення та змусити українців не повертатися додому з-за кордону.

Примусової мобілізації за межами України не планується. У законі, який розробляється, йдеться про запрошення українців за кордоном уточнити свої облікові дані.

"Зараз українське суспільство вимагає справедливості в питаннях мобілізації. У законопроєкті, що наразі розробляється, будуть виписані однакові для всіх, зрозумілі та прозорі правила мобілізації", - зазначають у ЦПД.

Детальніше про законопроєкт читайте у матеріалі: Кабмін вніс до Ради законопроєкт про удосконалення процедури мобілізації