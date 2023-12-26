"Полювання на українських чоловіків за кордоном": росіяни маніпулюють інформацією про мобілізацію
Аби зірвати мобілізацію в Україні, росіяни поширюють повідомлення про підготовку "масштабного полювання на чоловіків за кордоном"
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Зазначається, що росіяни маніпулюють такими повідомленнями з метою зриву мобілізації в Україні, аби поширити паніку серед населення та змусити українців не повертатися додому з-за кордону.
Примусової мобілізації за межами України не планується. У законі, який розробляється, йдеться про запрошення українців за кордоном уточнити свої облікові дані.
"Зараз українське суспільство вимагає справедливості в питаннях мобілізації. У законопроєкті, що наразі розробляється, будуть виписані однакові для всіх, зрозумілі та прозорі правила мобілізації", - зазначають у ЦПД.
Детальніше про законопроєкт читайте у матеріалі: Кабмін вніс до Ради законопроєкт про удосконалення процедури мобілізації
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.48 Купівля 37.48Продаж 38.08
- EUR Купівля 41.11Продаж 42.04
- Актуальне
- Важливе