Помер 20-річний український військовий, якого 27 грудня поранив російський снайпер
Український військовий Ігор Тичина помер від поранення, якого йому завдав російський снайпер на фронті
Про це заявила заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська, повідомляє Суспільне.
За її словами, Ігор Тичина воював на сході України у складі 95 десантно-штурмової бригади.
"27 грудня Ігор Тичина був поранений кулею снайпера. Він перебував у комі у Харківському госпіталі. Лікарі боролися за його життя, але 1 січня молоде життя обірвалося", - сказала Чижевська.
Вона розповіла, що Ігор Тичина народився у 2001 році, виріс у багатодітній родині, закінчив у Коростені школу №10.
Прощання з Ігорем Тичиною відбудеться на центральній площі Коростеня. Про день і час буде повідомлено додатково.
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