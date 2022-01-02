Помер 20-річний український військовий, якого 27 грудня поранив російський снайпер

Про це заявила заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська, повідомляє Суспільне.

За її словами, Ігор Тичина воював на сході України у складі 95 десантно-штурмової бригади.

"27 грудня Ігор Тичина був поранений кулею снайпера. Він перебував у комі у Харківському госпіталі. Лікарі боролися за його життя, але 1 січня молоде життя обірвалося", - сказала Чижевська.

Вона розповіла, що Ігор Тичина народився у 2001 році, виріс у багатодітній родині, закінчив у Коростені школу №10.

Прощання з Ігорем Тичиною відбудеться на центральній площі Коростеня. Про день і час буде повідомлено додатково.

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