Помер експрезидент Греції Каролос Папульяс
Колишній президент Греції Каролос Папульяс помер на 93-му році життя
Про це повідомляє Афінське агентство новин.
Папульяс керував країною два п'ятирічні терміни у 2005–2015 роках.
Політик здобув юридичну освіту. Закінчив юридичний факультет Афінського університету, аспірантуру Міланського університету, а згодом отримав докторський ступінь з права в Кельнському університеті.
У роки військової хунти брав участь у боротьбі проти диктатури. З 1974 до 2004 року Папульяс обіймав різні державні посади.
На засіданні парламенту 8 лютого 2005 Каролос Папульяс був обраний президентом Греції. 3 лютого 2010 року його було переобрано на вищу посаду в країні. Папульяс був лише третім президентом, переобраним на другий термін.
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