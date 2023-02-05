Помер експрезидент Пакистану Первез Мушарраф
У ОАЕ на 80-му році життя помер колишній президент Пакистану Первез Мушарраф
Про це повідомляє AP.
Первез Мушарраф помер у Дубаї після тривалої хвороби у віці 79 років.
Він народився 1943 року в Делі. Після здобуття Пакистаном незалежності закінчив військову академію, брав участь у бойових діях проти Індії. Обіймав низку посад у збройних силах Пакистану, 1998 року став начальником штабу сухопутних військ.
Він прийшов до влади в Пакистані внаслідок безкровного воєнного перевороту 1999 року. Мушарраф спочатку став прем'єр-міністром країни, а посаду президента обіймав у період із 2001 по 2008 рік. Він добровільно пішов у відставку в 2008 році на тлі загрози імпічменту.
Мушарраф спробував знову повернутися до влади на виборах 2013 року.
Проте, за ініціативи уряду Пакистану стосовно Мушаррафа порушили кримінальну справу. Його звинуватили у державній зраді через запровадження надзвичайного стану та призупинення дії конституції в країні у 2007 році, коли верховний суд ухвалив розглянути питання про легітимність переобрання Мушаррафа на новий термін. Наприкінці 2019 року Мушаррафа заочно засудили до страти, проте через місяць вирок було скасовано.
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