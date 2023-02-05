Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Помер експрезидент Пакистану Первез Мушарраф

Помер експрезидент Пакистану Первез Мушарраф

5 лютого, 2023 неділя
10:14
Світ Первез Мушарраф

У ОАЕ на 80-му році життя помер колишній президент Пакистану Первез Мушарраф

Про це повідомляє AP

Первез Мушарраф помер у Дубаї після тривалої хвороби у віці 79 років.

Він народився 1943 року в Делі. Після здобуття Пакистаном незалежності закінчив військову академію, брав участь у бойових діях проти Індії. Обіймав низку посад у збройних силах Пакистану, 1998 року став начальником штабу сухопутних військ.

Він прийшов до влади в Пакистані внаслідок безкровного воєнного перевороту 1999 року. Мушарраф спочатку став прем'єр-міністром країни, а посаду президента обіймав у період із 2001 по 2008 рік. Він добровільно пішов у відставку в 2008 році на тлі загрози імпічменту.

Мушарраф спробував знову повернутися до влади на виборах 2013 року. 

Проте, за ініціативи уряду Пакистану стосовно Мушаррафа порушили кримінальну справу. Його звинуватили у державній зраді через запровадження надзвичайного стану та призупинення дії конституції в країні у 2007 році, коли верховний суд ухвалив розглянути питання про легітимність переобрання Мушаррафа на новий термін. Наприкінці 2019 року Мушаррафа заочно засудили до страти, проте через місяць вирок було скасовано.



 
Індія
Пакистан
ОАЕ
Читайте також:
Україна ЄС
4 лютого, 2023 субота
Україна може стати членом ЄС у 2029 році, - литовський політик Кубілюс
Путін і Кім Чен Ин
2 лютого, 2023 четвер
Північна Корея відправить на окуповані Луганщину та Донеччину військових і поліцію, - Daily NK
Заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський
3 лютого, 2023 п'ятниця
У МЗС Польщі озвучили "найгірший" сценарій завершення війни в Україні
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.62
    Купівля 39.62
    Продаж 40.33
  • EUR
    Купівля 42.62
    Продаж 43.62
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
5 лютого
10:05
OPINION
Орест Сохар
Путін готує новий наступ на граблі
09:53
У США зійшов з рейок потяг із небезпечними речовинами, спалахнула пожежа
09:48
Ексклюзив
окупанти
Росіяни хочуть захопити Вугледар, щоб зруйнувати логістичні шляхи ЗСУ, - заступник міського голови Вербовський
09:42
ЗСУ Бахмут
Розвідка Британії заявила про ускладнення ситуації навколо Бахмута
09:25
Ексклюзив
В Чорному морі потужний шторм, який впливає на корабельне угруповання противника, - Гуменюк
09:23
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
Окупанти вдарили по центру Харкова, ракета влучила в будинок, постраждали щонайменше три людини
09:06
Окупанти
За добу РФ втратила в Україні 700 військових, 2 танки й засоби ППО
08:56
Вікіпедія
У Пакистані заблокували вікіпедію за "богохульний контент"
08:31
Обстріли Харківщини: 4 лютого під ураженням опинилися будинки й адмінбудівля лікарні
08:13
За добу від дій російських загарбників загинули 4 жителі Донеччини
08:06
OPINION
Віктор Трегубов
Звідки ростуть ноги "секс-блогерів"
07:50
Михайло Федоров
Ілон Маск - один з найбільших приватних донорів нашої майбутньої перемоги, - міністр Федоров
07:30
ISW: Росія не продемонструвала спроможність вести кілька великих наступальних операцій водночас
07:06
Окупанти
Генштаб: для облаштування польових шпиталів росіяни використовують дитячі садочки, школи та склади
06:37
"Шпигунська куля" над США
У МЗС Китаю висловили невдоволення й протест через збиття "шпигунської кулі" над США, - BBC
06:21
Олаф Шольц
Шольц: з Україною є консенсус щодо невикористання зброї Заходу на території РФ
01:33
Сумщина обстріли
На Сумщині за день зафіксовано 26 прильотів. Пошкоджено приватні будинки
00:40
діти, війна
Росія вивозить українських дітей з Луганщини у Карелію, - Центр нацспротиву
2023, субота
4 лютого
23:46
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили 6 росіян і ЗРК "Тор"
23:36
Ярослава Магучіх
Магучіх з рекордом тріумфувала на змаганнях у Франції
23:13
Віктор Циганков
Тренер "Жирони" проанонсував дебют Циганкова в Іспанії
22:58
Зеленський на Миколаївщині провів нараду щодо ситуації у регіоні
Зеленський позбавив громадянства зрадників, які були одними зі стовпів режиму Януковича, - Арахамія
22:40
Київ
У Києві, Київщині та Дніпропетровщині послаблять обмеження електроенергії
22:20
Конор Макгрегор
Макгрегор домовився про перший бій з 2021 року
21:58
Ексклюзив
Ольга Стефанішина
Україна під завершення війни має бути готовою до вступу до ЄС, - віцепрем'єрка Стефанішина
21:53
"Шпигунська куля" над США
США збили китайську "шпигунську кулю"
21:45
Leopard 2
Канада відправила в Україну перший танк Leopard 2
21:24
АПЛ, "Ліверпуль", чемпіонат Англії, Мохаммед Салах
"Ліверпуль" ганебно програв "Вулвергемптону" в АПЛ
21:15
Ексклюзив
Микола Княжицький
Якщо Рада прийме законопроєкт уряду щодо заборони УПЦ (МП), російська церква зможе існувати ще кілька років, - Княжицький
21:12
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Російські терористи з мінометів обстріляли Сумщину
21:08
Росіяни цього тижня кинули всі сили на прорив оборони та оточення Бахмута, - Міноборони
20:55
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував на 5 лютого впровадження нових санкцій
20:43
Звільнятимуть Крим і Донбас. Центри адмінпослуг приймають заявки до "Гвардії наступу"
20:40
Богдан Ядов
Дзюдоїст Ядов переміг на турнірі Grand Slam у Парижі
20:33
Ексклюзив
Ольга Стефанішина
Наступного тижня будуть перемовини з Єврокомісією та Венеційською комісією щодо закону про КСУ, - віцепрем'єрка Стефанішина
20:23
Віктор Циганков, Жирона
Російський агент заявив про причетність до трансферу Циганкова в Іспанію
20:18
Володимир Зеленський
Після 24 лютого Україні вдалося повернути 1762 українців з російського полону, - Зеленський
20:08
OPINION
Олександр Вільчинський
Слово як зброя
20:08
російські військові
"Ти там теж дітей вбивав?": ГУР перехопило розмову окупанта з дружиною
19:58
Наслідки воєнних злочинів російських окупантів у місті Бородянка
Президентка Парламентської асамблеї НАТО відвідала Бородянку
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV