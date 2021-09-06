Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо
6 вересня помер відомий французький актор Жан-Поль Бельмондо
Про це повідомляє AFP з посиланням на адвоката актора.
Йому було 88 років.
Бельмондо став відомий через роль у фільмі "На останньому подиху" (1960). Також зіграв у фільмі "Професіонал"
У перших своїх картинах він створив образ юного бунтаря з чарівною усмішкою, став об'єктом культового поклоніння молоді ("бельмондизм").
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