Помер італійський модельєр Ніно Черруті
На 92-му році життя помер італійський модельєр Ніно Черруті
Про це повідомляє WWD.
Черруті помер у лікарні Верчеллі у П'ємонті, куди його госпіталізували для операції на суглобі.
Ніно Черруті був однією з провідних фігур у чоловічій моді в XX столітті, його стиль був одночасно елегантним та невимушеним. У період розквіту своєї діяльності модельєр одягав багато голлівудських зірок.
Черруті заснував власний будинок високої моди, Cerruti, у 1967 році у Парижі. Ніно Черруті також керував сімейним бізнесом Lanificio Fratelli Cerruti, який був заснований у 1881 його дідом.
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