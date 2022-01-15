Помер італійський модельєр Ніно Черруті

Про це повідомляє WWD.

Черруті помер у лікарні Верчеллі у П'ємонті, куди його госпіталізували для операції на суглобі.

Ніно Черруті був однією з провідних фігур у чоловічій моді в XX столітті, його стиль був одночасно елегантним та невимушеним. У період розквіту своєї діяльності модельєр одягав багато голлівудських зірок.

Черруті заснував власний будинок високої моди, Cerruti, у 1967 році у Парижі. Ніно Черруті також керував сімейним бізнесом Lanificio Fratelli Cerruti, який був заснований у 1881 його дідом.