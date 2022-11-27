Помер італійський модельєр Ренато Балестра

Про це повідомляє La Repubblica з посиланням на родину дизайнера.

Похорон Ренато Балестри відбудеться у вівторок, 29 листопада, в римській церкві Санта-Марія-дель-Пополо. Детальні причини смерті модельєра не повідомляють, йому було 98 років.

Балестра народився у Трієсті у 1924 році. У 1954 році він почав працювати в Римі, через 4 роки презентував свої колекції у США. У 1959 році модельєр відкрив у Римі своє перше ательє.

Балестру називають майстром синього кольору і художником моди. Саме він створив знамениту техніку "вишивального розпису", малював на всіх видах тканин.

Італієць робив сценічні костюми для таких кінозірок, як Ава Гарднер, Софі Лорен, Наталі Вуд, Елізабет Тейлор, Клаудія Кардинале.

Ренато Балестра одягав членів кількох королівських сімей.

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