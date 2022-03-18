Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна Спорт Помер колишній футболіст "Шахтаря" Бахарев

Помер колишній футболіст "Шахтаря" Бахарев

18 березня, 2022 п'ятниця
21:30
Спорт Олексій Бахарев

Помер колишній півзахисник донецького "Шахтаря" Олексій Бахарев

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Що точно сталось з Олексієм Бахаревим - не відомо. Йому було лише 45 років. У "Шахтарі" висловили глибокі співчуття рідним та близьким ексфутболіста.

Бахарев виступав за "гірників" з 1999 до 2004 року. На позиції півзахисника провів загалом 177 матчів і забив 13 м'ячів. Був важливим футболістом команди, яка вперше у своїй історії грала в груповому турнірі Ліги чемпіонів і здобула перше чемпіонство в України.

Після завершення кар'єри понад 10 років працював дитячим тренером в Академії "Шахтаря".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Шахтар
некролог
смерті
Читайте також:
18 березня, 2022 п'ятниця
В Одесі лунають вибухи, - Суспільне
17 березня, 2022 четвер
Китай тихо ускладнює життя Росії, - CNN
Олаф Шольц
17 березня, 2022 четвер
"Це війна Путіна": Шольц закликав німців не бити та не ображати росіян
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30
  • EUR
    Купівля 32.52
    Продаж 33.41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
18 березня
21:21
Мосфільм
У кінотеатрах Росії замість світових кінопрем'єр, що скасовані через санкції, крутитимуть радянську класику
21:19
Ексклюзив
Сергій Жадан
Ми вистоїмо і переможемо, або нас просто не буде, - Жадан
21:19
митниця
Жодних паперів і без сплати ПДВ: Кабмін створює "найшвидшу митницю" у світі
20:40
Ексклюзив
Володимир Огризко
Ні ООН, ні ОБСЄ своїх функцій не виконують. Україна повинна стати учасницею нової системи світової безпеки, - Огризко
20:35
аерофлот
Російська авіагалузь розвалиться протягом року і опиниться на рівні Ірану чи Північної Кореї, - CNN
20:24
Ексклюзив
Сергій Джердж
Військовий успіх України почнеться після реальної військової допомоги від НАТО та США, - Джердж
20:18
Ексклюзив
Ігор Романенко
Окупанти збирають ресурси з усього світу для проведення другого етапу наступу на Україну, - генерал-лейтенант ЗСУ
20:17
збірна України
Футболісти збірної України створили фонд гуманітарної та військової допомоги
20:07
Олексій Арестович
Силова деблокада Маріуполя наразі неможлива, але місто в жодному разі не здадуть, - Арестович
19:57
Порошенко
Порошенко пропонує міжнародний план примушення Путіна до миру: небо під контролем, ленд-ліз, другий фронт і "план Маршалла"
19:52
Ексклюзив
Віталій Купрій
Важливість процедури оформлення і набуття статусу військовослужбовця ТрО - Радник командувача сил ТрО
19:50
Ексклюзив
В Китаї знали про наміри Путіна щодо України, - Семиволос
19:44
Михайло Подоляк
Наші позиції незмінні: припинення вогню, виведення військ та жорсткі гарантії безпеки, - Подоляк про переговори з РФ
19:39
морська торгівля з Росією
З часу повномасштабного вторгнення в Україну світова морська торгівля з Росією обвалилась майже на 60%
19:29
Генштаб ЗСУ
РФ планує перекинути в Україну деякі підрозділи з російської військової бази у Вірменії, - Генштаб
19:26
окупант
Окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади
19:17
Папа Франциск
Папа Франциск назвав війну в Україні "збоченим зловживанням владою", що супроводжується "брутальною жорстокістю"
19:16
Денис Шмигаль
Шмигаль закликав Францію запровадити жорсткіші санкції проти РФ, припинити комерційну діяльність в країні і скасувати шенгенські візи росіянам
19:15
Дантес і Дорофєєва
"Це якось відволіче вас і розбавить стрічку новин": Дантес і Дорофєєва оголосили про розлучення
19:14
Ексклюзив
Для Путіна взяти Маріуполь - справа життя або смерті, - Прозапас
19:11
пиво Putin Huilo
На Полтавщині дозволили продавати пиво та слабоалкогольні напої
18:46
обстріл Авдіївки
Двоє загиблих і троє поранених: росіяни продовжують обстріл цивільних обʼєктів в Авдіївці
18:45
Центр протидії дезінформації попередив про небезпечну SMS-розсилку про нарахування грошей
18:44
Путін Медведчук
Суд дозволив заарештувати кума Путіна Медведчука
18:38
Зеленський
Війна в Україні: Зеленський виступить перед парламентом Японії 23 березня
18:34
Оновлено
артобстріл по Сумах
Окупанти здійснили артобстріл по Сумах: горить склад з лакофарбовою продукцією
18:22
Ексклюзив
путлер бомба
Путін намагається втягнути НАТО у війну – військовий експерт
18:19
ракетний комплекс "Патріот"
Німеччина та Нідерланди надішлють Словаччині системи ППО, ті обіцяли передати С-300 Україні
18:18
Маріупольський драмтеатр
Рятувальники продовжують розбирати завали Маріупольського драмтеатру. Одна людина травмована
18:11
Ексклюзив
Мрії москалів зайти у місто обрубуються на підступах, - боєць ТрО Харкова
18:07
імпорт електроенергії
Після повної синхронізації електромереж України і ЄС ціна за електрику може знизитися, – міністр енергетики
18:02
корабель рф
Росія вивела у море усі десантні кораблі Тихоокеанського флоту: що це означає
17:56
Дмитро Васильєв
Окупанти дві доби утримують під арештом секретаря міськради Нової Каховки
17:50
Ексклюзив
Маріуполь
Маріуполь став українською Хіросімою за масштабами жертв та руйнувань, - Тарута
17:47
На Закарпатті для переселенців встановлять тимчасові мінібудинки
17:35
Байден і Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін заявив Байдену, що війна в Україні не відповідає нічиїм інтересам
17:32
Вікторія Рощина
Росіяни взяли у полон журналістку hromadske Вікторію Рощину
17:31
Олексій Арестович
У воєнній справі, коли кидають курсантів на основні напрямки - це означає майже розгром, - Арестович про тактику РФ
17:16
Намагалися вдати багатодітних татусів. На кордоні затримали батька і сина з фейковими свідоцтвами
17:15
Борис Джонсон
Британія пообіцяла Україні нову військову допомогу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV