Помер колишній футболіст "Шахтаря" Бахарев
Помер колишній півзахисник донецького "Шахтаря" Олексій Бахарев
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Що точно сталось з Олексієм Бахаревим - не відомо. Йому було лише 45 років. У "Шахтарі" висловили глибокі співчуття рідним та близьким ексфутболіста.
Бахарев виступав за "гірників" з 1999 до 2004 року. На позиції півзахисника провів загалом 177 матчів і забив 13 м'ячів. Був важливим футболістом команди, яка вперше у своїй історії грала в груповому турнірі Ліги чемпіонів і здобула перше чемпіонство в України.
Після завершення кар'єри понад 10 років працював дитячим тренером в Академії "Шахтаря".
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