Помер колишній прем'єр-міністр Держради КНР

Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhua.

За інформацією джерела, причиною смерті став раптовий серцевий напад. Лі Кецян перебував на відпочинку у Шанхаї, медики не зуміли врятувати колишнього прем'єр-міністра КНР.

Лі Кецян був затверджений прем'єром Державної ради КНР у березні 2013 року, рішенням Всекитайських зборів народних представників. У березні 2018 року його переобрали на цю посаду.