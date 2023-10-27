Помер колишній прем'єр-міністр Держради КНР
У п'ятницю, 27 жовтня, помер колишній прем'єр-міністр Держради Китайської Народної Республіки Лі Кецян
Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhua.
За інформацією джерела, причиною смерті став раптовий серцевий напад. Лі Кецян перебував на відпочинку у Шанхаї, медики не зуміли врятувати колишнього прем'єр-міністра КНР.
Лі Кецян був затверджений прем'єром Державної ради КНР у березні 2013 року, рішенням Всекитайських зборів народних представників. У березні 2018 року його переобрали на цю посаду.
- 25 жовтня лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що подальша доля людства залежить від того, чи зможуть Китай та США знайти порозуміння одне з одним.
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