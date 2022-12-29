Помер легендарний бразильський футболіст Пеле

Про це пише The Associated Press

Пеле боровся з раком товстої кишки і переніс операцію з видалення пухлини.

Також він пройшов курс хіміотерапії, але бажаних результатів він не приніс.

Останнім часом Пеле перебував у лікарні.

На рахунку Пеле три титули чемпіона світу (1958, 1962, 1970), 92 матчі та 77 голів за збірну Бразилії. Разом з аргентинцем Дієго Марадоною, Пеле було визнано ФІФА найкращим футболістом XX століття.

У жовтні йому виповнилося 82 роки.

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