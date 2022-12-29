Помер легендарний бразильський футболіст Пеле
На 83-у році життя після довготривалої боротьби з хворобою помер легендарний гравець збірної Бразилії Пеле
Про це пише The Associated Press
Пеле боровся з раком товстої кишки і переніс операцію з видалення пухлини.
Також він пройшов курс хіміотерапії, але бажаних результатів він не приніс.
Останнім часом Пеле перебував у лікарні.
На рахунку Пеле три титули чемпіона світу (1958, 1962, 1970), 92 матчі та 77 голів за збірну Бразилії. Разом з аргентинцем Дієго Марадоною, Пеле було визнано ФІФА найкращим футболістом XX століття.
У жовтні йому виповнилося 82 роки.
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