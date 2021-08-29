Помер легендарний музикант Лі "Скретч" Перрі

Про це повідомляє BBC.

Перрі вважають піонером стилів регі та даб. Музикант, справжнє ім'я якого Рейнфорд Х'ю Перрі, помер у віці 85 років в лікарні міста Лусеа на північному заході Ямайки.

Лі "Скретч" Перрі вважають одним з головних музичних новаторів другої половини XX століття. Він винайшов звучання рутс-реггі, з його помірним темпом і насиченою бас лінією, яке згодом прославив на весь світ Боб Марлі. Перрі працював з ним в якості продюсера.

Завдяки експериментам Перрі з глибокою луною і простором в музичному звучанні визнання отримав психоделічний стиль даб, який відколовся від реггі.

Даб, свою чергу, вплинув на багатьох музикантів 1970-х - 1980-х років: від реперів і гітарних груп до піонерів танцювальної електроніки.

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