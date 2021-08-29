Помер легендарний музикант Лі "Скретч" Перрі
На 86-му році життя помер ямайський музикант Лі "Скретч" Перрі, який був продюсером Боба Марлі
Про це повідомляє BBC.
Перрі вважають піонером стилів регі та даб. Музикант, справжнє ім'я якого Рейнфорд Х'ю Перрі, помер у віці 85 років в лікарні міста Лусеа на північному заході Ямайки.
Лі "Скретч" Перрі вважають одним з головних музичних новаторів другої половини XX століття. Він винайшов звучання рутс-реггі, з його помірним темпом і насиченою бас лінією, яке згодом прославив на весь світ Боб Марлі. Перрі працював з ним в якості продюсера.
Завдяки експериментам Перрі з глибокою луною і простором в музичному звучанні визнання отримав психоделічний стиль даб, який відколовся від реггі.
Даб, свою чергу, вплинув на багатьох музикантів 1970-х - 1980-х років: від реперів і гітарних груп до піонерів танцювальної електроніки.
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