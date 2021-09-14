Помер легендарний український легкоатлет, світовий рекорд якого тримається 35 років

Про це повідомив президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка у twitter.

"Глибоко сумуємо про втрату Юрія Сєдих. Видатний дворазовий олімпійський чемпіон, чий фантастичний світовий рекорд у метанні молота все ще не побитий", - написав Бубка.

Юрій Сєдих народився у Ростовській області, з 1972 року жив та тренувався у Києві. На початку 1990-х перебрався до Парижу, де працював дитячим тренером.

Сєдих - переможець Олімпійських ігор 1976 і 1980 років, також в його активі срібна нагорода Ігор-1988. Крім цього, у нього одна золота і одна срібна медалі чемпіонатів світу. Він також є триразовим чемпіоном Європи. У 1986 році Сєдих встановив світовий рекорд у метанні молота - 86,74 м, який досі не побили.

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