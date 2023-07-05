Помер міністр транспорту Білорусі, це вже друга смерть соратника Лукашенка за рік

Про це пише білоруська агенція BELTA.

Зазначається, що посадовець раптово помер у віці 47 років - про його смерть стало відомо 5 липня.

Авраменко з 2016 року працював першим заступником міністра транспорту і комунікацій. 15 січня 2019 чоловік сам зайняв посаду міністра. Відомо, що після виборів у Білорусі у 2020 році, був причетним до масових звільнень працівників білоруської залізниці за участь у протестах.

Зазначимо, це вже друга смерть соратника Лукашенка за рік - 26 листопада 2022 року на 65-му році життя раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Обставини його смерті також невідомі.