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Помер народний артист України Андрій Верес

2 жовтня, 2023 понедiлок
13:30
Культура На фото: Андрій Верес

Пішов з життя Андрій Верес, народний артист України, який присвятив себе відродженню та розвитку української музичної культури та пісні. Йому було 68 років

Про сумну подію повідомив третій президент України Віктор Ющенко.

"Не стало мого друга, душі української пісні – народного артиста України Андрія Вереса", – написав він.

Андрій Верес був тим, хто створював і підіймав на високий рівень різні творчі колективи, серед яких всесвітньо відомий ансамбль "Калина", згадав Ющенко. Він також був художнім керівником чоловічого гурту "Козацькі забави" з 1989 року. У свої останні роки він доглядав за жіночим хором "Перлина Петропавлівки" у Києві. Верес також очолював Київський академічний театр українського фольклору "Берегиня".

"Завдяки його ентузіазму, українська пісня відроджувалася на Київщині з кінця 1980-х років та збирала оплески у десятках країнах світу до останніх днів його активного творчого життя – від Польщі, Нідерландів та Великої Британії до Перу, Еквадору чи Південної Кореї. Його музична дипломатія зробила багато для інтересу до України, для її сприйняття у світі як країни талановитої, батьківщини унікальної культури з міцним корінням", – пише Ющенко.

Артист не лише творив мистецтво, а й ділився ним з воїнами, які захищають Україну. Він часто відвідував фронт і підбадьорював бійців своїми піснями.

"Серцем вірив у перемогу, якої, на жаль, не судилося побачити. Андрію, ти так багато зробив для України впродовж всього свого життя. Твоїм артистам, твоїм козакам, всій українській культурі, усій нашій родині, яка так тебе цінувала, дуже тебе не вистачатиме", ‒ додав третій президент.

Прощання з артистом відбулося 2 жовтня о 12:00 на вулиці Байкова, 16, розповіли в Українському академічному фольклорно-етнографічному ансамблі "Калина".

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