Помер останній футболіст, який вигравав чемпіонат світу - 1954
Німець Горст Еккель, який вигравав чемпіонат світу - 1954, помер у віці 89 років
Про це повідомив офіційний Twitter збірної Німеччини з футболу.
Німець Горст Еккель був останнім живим футболістом, який у складі збірної ФРН вигравав чемпіонат світу 1954 року. Причини смерті не повідомляються.
Тоді, в середині минулого століття, Еккель був наймолодшим гравцем, який брав участь в фіналі ЧС-1954, де Федеративна Республіка Німеччини обіграла Угорщину з рахунком 3:2.
Горст Еккель грав на позиції правого і центрального нападника. Більшу частину своєї кар'єри захищав кольори "Кайзерслаутерна", з яким двічі брав золоті медалі чемпіонату ФРН.
Еккель зіграв 32 матчі за збірну Німеччини.
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