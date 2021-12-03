Помер останній футболіст, який вигравав чемпіонат світу - 1954

Про це повідомив офіційний Twitter збірної Німеччини з футболу.



Німець Горст Еккель був останнім живим футболістом, який у складі збірної ФРН вигравав чемпіонат світу 1954 року. Причини смерті не повідомляються.



Тоді, в середині минулого століття, Еккель був наймолодшим гравцем, який брав участь в фіналі ЧС-1954, де Федеративна Республіка Німеччини обіграла Угорщину з рахунком 3:2.



Горст Еккель грав на позиції правого і центрального нападника. Більшу частину своєї кар'єри захищав кольори "Кайзерслаутерна", з яким двічі брав золоті медалі чемпіонату ФРН.



Еккель зіграв 32 матчі за збірну Німеччини.

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