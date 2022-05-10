Помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук
У вівторок, 10 травня, у віці 88 років помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук
Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко, Микола Княжицький та Дмитро Разумков.
"Помер Леонід Кравчук", - написала Геращенко.
Леонід Кравчук у 1990 -1991 роках був головою Верховної Ради, після здобуття Україною незалежності очолив державу і перебував на посаді президента з 1991 по 1994 рік, коли погодився на дострокові президентські вибори і програв їх Леоніду Кучмі.
У 1994-2006 Кравчук був народним депутатом. Нагороджений званням Героя України в 2001 році.
У липні 2020 року на громадських засадах став головою української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України. У 2021 році переніс операцію на серці.
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