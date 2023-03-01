Про це повідомляє L'Equipe.

Фонтен народився у Марокко та розпочав кар'єру в місцевій "Касабланці". У Франції форвард виступав за "Реймс" та "Ніццу", з якими чотири рази ставав чемпіоном країни.

За збірну Франції нападник зіграв 21 матч та забив 30 голів. На чемпіонаті світу -1958 Фонтен провів 13 м'ячів та встановив рекорд за кількістю голів на одному ЧС, який досі не вдалося нікому побити.

Після завершення ігрової кар'єри Жюст Фонтен став тренером. Він очолював збірні Марокко і Франції, французькі ПСЖ та "Тулузу".