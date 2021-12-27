Помер режисер Жан-Марк Валле, який зняв "Далласький клуб покупців" і "Велика маленька брехня"
Канадський режисер Жан-Марк Валле, найбільш відомими роботами якого є "Далласький клуб покупців" і "Велика маленька брехня", помер у віці 58 років
Про це повідомляє Variety.
Жан-Марк Валле помер у своєму будинку в Квебеку у віці 58 років. Причина його смерті невідома.
Найбільшої популярності режисерові приніс фільм "Далласький клуб покупців" 2013 року, номінований на "Оскар". Головні ролі в ньому зіграли Меттью Макконахі та Джаред Лето, які отримали за цю роботу нагороду Американської кіноакадемії.
Також Жан-Марк Валле отримав премію "Еммі" та премію Гільдії режисерів Америки (DGA) за серіал "Велика маленька брехня" 2017 року із Ніколь Кідман і Різ Візерспун в головних ролях.
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