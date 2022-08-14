Про це повідомляє Федерація гандболу України.

Леонід Євтушенко помер у Києві у віці 77 років. У 2000 році під його керівництвом жіноча збірна України отримала свою єдину в історії медаль чемпіонатів Європи. Крім того, тренер очолював юніорську збірну України, яка у 1994 році виграла ЧЄ, а за два роки стала віцечемпіонками Європи.

Також Леонід Євтушенко тренував юніорську жіночу збірну СРСР, броварський "Автомобіліст", київський "Спартак", запорізький "Мотор", македонський "Кометал". В останні роки він викладав у Броварському вищому училищі фізичної культури.

Окрім срібла ЧЄ-2000, жіноча збірна України має в доробку олімпійську медаль. У Афінах у 2004 році українки виграли бронзу під керівництвом Леоніда Ратнера.

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