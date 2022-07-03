Помер закатований окупантами водолаз Запорізької АЕС

Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.

"Сьогодні, 3 липня, пішов з життя водолаз гідроцеху Запорізькоі АЕС Андрій Гончарук. Нагадаємо, що кілька днів тому працівника атомної електростанції, досвідченого і професійного водолаза, вкрай жорстоко побили окупанти. Від чоловіка вимагали пірнати в бризгальний басейн ЗАЕС, і після його відмови монстри в людському обличчі закатували Андрія Гончарука", - написав мер.

Чоловіка доправили у лікарню 29 червня, він перебував у комі. Травми виявилися несумісними з життям.

29 червня стало відомо, що росіяни наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів - для перевірки його чаш - та зупинці насосів, які подають воду на системи безпеки енергоблоків. В Енергоатомі зазначили, що якщо це зробити, то системи безпеки найбільшої в Європі АЕС залишаться без охолодження.

Того ж дня ми повідомляли, що окупанти побили водолаза Андрія Гончарука на Запорізькій атомній електростанції. Росіяни силою змушували робітників осушити охолоджувальні басейни.

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