Про це інформує у телеграмі Державне підприємство "Національна атомна енергогенерувальна компанія "Енергоатом".

"Щоб зняти із себе відповідальність за вчинення актів ядерного тероризму, рашисти вдаються до силового примусу проти українських атомників. Зараз вони знущанням та тортурами змушують працівників гідроцеху станції вигадувати обґрунтування необхідності осушення цих басейнів для керівництва ЗАЕС та ДП "НАЕК "Енергоатом", - йдеться в повідомленні.

Російські загарбники побили водолаза гідроцеху Запорізької АЕС Андрія Гончарука. Чоловіка з тілесними ушкодженнями 29 червня доправили у лікарню.

29 червня стало відомо, що росіяни наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів - для перевірки його чаш - та зупинці насосів, які подають воду на системи безпеки енергоблоків. В Енергоатомі зазначили, що якщо це зробити, то системи безпеки найбільшої в Європі АЕС залишаться без охолодження.

22 червня Енергоатом повідомив, що в Енергодарі окупанти продовжують масово викрадати містян та працівників ЗАЕС і це набуває катастрофічних масштабів.

Станом на 26 червня біля ЗАЕС росіяни укріплювали окопи та розміщували реактивні системи залпового вогню.

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