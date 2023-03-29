Померла легендарна тренерка з художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України у facebook.

Альбіна Дерюгіна прийшла у художню гімнастику під час її зародження та була основоположницею цього виду спорту в Україні. За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи. Серед них: Ольга Щеголева, Ольга Плохова, Вікторія Сірих, Людмила Євтушенко, Ірина Дерюгіна, Олександра Тимошенко, Оксана Скалдіна, Еліна Хозлу, Тамара Єрофеєва, Ганна Безсонова, Наталія Годунко, Ганна Різатдінова.

Альбіна Дерюгіна була Героєм України, обіймала посаду члена виконкому НОК України.