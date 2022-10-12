English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Померла оскароносна голлівудська акторка Анджела Ленсбері

Померла оскароносна голлівудська акторка Анджела Ленсбері

12 жовтня, 2022 середа
09:46
Культура На фото: акторка Анджела Ленсбері

Зірка американського телесеріалу "Вона написала вбивство" Анджела Ленсбері померла у віці 96 років

Про це з посиланням на повідомлення сімʼї акторки пише ВВС.

Триразова номінантка на "Оскар", чия карʼєра охопила вісім десятиліть у кіно, театрі та на телебаченні, померла уві сні. Вона не дожила п'ять днів до свого 97-го дня народження.

Народжена у 1925 році, Анджела Ленсбері була однією з останніх зірок "золотого віку" голлівудського кіно.

"Діти леді Анджели Ленсбері із сумом повідомляють, що їх мати мирно померла уві сні вдома в Лос-Анджелесі", - повідомила сім'я.

Народжена в Лондоні, Анджела Ленсбері переїхала до Нью-Йорка і відвідувала Школу драматичних мистецтв Feagin.

Майбутня зірка була помічена на вечірці в Голлівуді в 1942 році та отримала свою першу роль - покоївки у фільмі "Газове світло" 1944 року. Її подальша кар'єра привела її від Бродвею до Голлівуду, що принесло їй успіх на великому та малому екранах.

Найбільшу популярність акторці принесла роль Джессіки Флетчер у серіалі "Вона написала вбивство", який виходив з 1984 до 1996 років, а також роль в однойменній серії фільмів, що виходили з 1997 до 2003 років.

Останні ролі у кіно вона зіграла вже у віці за 90. У 2017-му вийшов мінісеріал "Маленькі жінки", де Анджела Ленсбері знялась у ролі тітоньки Марч. А в 2018-му, у віці 92 років акторка зіграла продавчиню чарівних повітряних кульок у фільмі "Мері Поппінс повертається" та озвучила мера Макгеркл у мультфільмі 
"Ґрінч".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Кіно
Читайте також:
путін путлер
Автор Антін Борковський
9 жовтня, 2022 неділя
Путін і його оточення реально налякані, - Піонтковський
Олександр Лукашенко (ліворуч) та Володимир Путін
11 жовтня, 2022 вiвторок
В ISW оцінили ризики для України через спільне розгортання військ РФ та Білорусі
Україна - НАТО
Автор Мирослав Чех
11 жовтня, 2022 вiвторок
У розмові генерала Остіна із Шойгу американці повідомили, що можуть зробити з Росією, - Мирослав Чех
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.2
    Купівля 40.2
    Продаж 41.13
  • EUR
    Купівля 38.53
    Продаж 39.79
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
12 жовтня
11:03
навчальні стрільби
На Полтавщині 12 жовтня проведуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
10:59
На Харківщині затримали зрадників
"Полювали" за ракетними системами HIMARS: на Харківщині затримали зрадників, які працювали на РФ
10:58
Артем Бондаренко та Карім Бензема (праворуч)
Оголошено ім'я найкращого футболіста матчу "Шахтар" - "Реал" у Лізі чемпіонів
10:51
Костянтин Москалець
Костянтин Москалець: Нелюдські звичаї московитів
10:43
Інфографіка
Втрати окупантів
Близько 63 тис. окупантів, понад тисячу безпілотників і 315 крилатих ракет: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
10:33
паспорт РФ
Окупанти на Луганщині примушують людей отримати паспорт РФ до 1 січня
10:24
Ексклюзив
Українська ППО ЗСУ
Українські системи ППО працюють на відмінно, адже досвіду збиття такої кількості й класу ракет у світі немає, - авіатор Хазан
10:18
Монобанк
У Монобанку після мовного експерименту розповіли, у яких випадках обслуговуватимуть клієнтів російською
10:17
Ексклюзив
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
Путін не вічний. Знайдемо виконавців злочинів і на території Росії, - радник очільника МВС Смірнов
10:17
Харківщина обстріл
На Харківщині росіяни за добу обстріляли сім населених пунктів
10:09
Президент ОАЕ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян (ліворуч) та Володимир Путін
Президент ОАЕ під час зустрічі з Путіним повідомив йому про "позицію України щодо низки питань", - ЗМІ
10:08
Ексклюзив
Shahed-136
Ефективність роботи українських військових проти іранських дронів поступово зростає, - експерт Defense Express Згурець
10:08
Інфографіка
долар
Курс валют в Україні 12 жовтня: ціна на долар та євро
10:02
OPINION
Ольга Лень
Для чого витягли Суровікіна? Щоб покласти на нього відповідальність за удари по Україні
09:36
Кримський міст
ФСБ звинуватила у підриві Кримського мосту ГУР міноборони України та оголосила про затримання восьми підозрюваних
09:35
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
Жителів окупованого Мелітополя змушують брати фейкові російські паспорти й працювати на колаборантів, - голова Запорізької РДА
09:33
Оновлено
Російські окупанти
В Україні ліквідували ще двох російських окупантів - батька із сином і казака, - офіцер ЗСУ Штефан
09:19
Shahed-136
Над Миколаївщиною збили 9 іранських дронів Shahed-136
09:15
діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до понад 808
08:58
Ігор Йовічевіч та Карло Анчелотті (праворуч)
Тренер "Шахтаря" Йовічевіч зізнався, що йому сказав Анчелотті після нічиєї з "Реалом"
08:44
окупанти
Ворог зосередився на наступі у двох напрямках, ЗСУ відбили атаки в районах 7 населених пунктів
08:42
На Донеччині впродовж доби росіяни вбили 6 цивільних, іще одного поранили
08:36
БПЛА
Британська розвідка оцінила ефективність іранських дронів, які РФ використовує проти України
08:22
Нікополь після російського обстрілу
Росіяни вдарили по Нікопольщині понад 100 снарядами: поранено дитину та двох жінок, пошкоджено близько 30 будинків
08:14
поранений окупант
Генштаб ЗСУ: На окупованих територіях Луганщини дефіцит медпрацівників через купу поранених росіян
07:55
Держдеп США
США закликали понад 100 країн підтримати резолюцію щодо засудження анексїі Росією територій України
07:49
білоруські та російські військові
Білорусь відправила до Бєлгородської області першу партію Т-72, - Генштаб ЗСУ
07:35
Оновлено
Запоріжжя, обстріл
Росія вночі атакувала Запоріжжя і передмістя 7 ракетами: з-під завалів дістали трьох людей
07:15
вибух
В окупованому Мелітополі пролунав сильний вибух
06:53
ЄС
У ЄС назвали "варварськими й боягузливими" масовані атаки РФ по Україні
06:30
"Баварія" - "Барселона", Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 12 жовтня
06:00
Ракетний удар
РФ не зможе "сиріїзувати" війну, неспроможність здобути перевагу в повітрі виключає килимові бомбардування України, - ISW
05:52
Карім Бензема, Олександр Зубков, Реал - Шахтар, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 11 жовтня
05:30
Ракета "Калібр"
В ОК "Південь" повідомили, скільки ракет Росія тримає у Чорному морі
05:29
Мелітополь
Загарбники викрали понад 700 жителів Мелітопольщини, - мер
04:22
ЗСУ
Українська артилерія вдарила по пункту управління та вузлу зв'язку на Херсонщині
03:59
Втрати окупантів
Під час масованого ракетного обстрілу території України росіяни намагались наступати на Півдні
03:28
ЗСУ
ЗСУ звільнили 5 населених пунктів у Херсонській області, - ОК "Південь"
02:31
Сумщина, російські обстріли
Росія масштабно обстріляла Сумську область з авіації, артилерії, мінометів і забороненої зброї
01:44
Володимир Путін
"Думав, що у Києві його зустрінуть з розпростертими обіймами": Байден назвав головну помилку Путіна
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV