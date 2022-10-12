Померла оскароносна голлівудська акторка Анджела Ленсбері
Зірка американського телесеріалу "Вона написала вбивство" Анджела Ленсбері померла у віці 96 років
Про це з посиланням на повідомлення сімʼї акторки пише ВВС.
Триразова номінантка на "Оскар", чия карʼєра охопила вісім десятиліть у кіно, театрі та на телебаченні, померла уві сні. Вона не дожила п'ять днів до свого 97-го дня народження.
Народжена у 1925 році, Анджела Ленсбері була однією з останніх зірок "золотого віку" голлівудського кіно.
"Діти леді Анджели Ленсбері із сумом повідомляють, що їх мати мирно померла уві сні вдома в Лос-Анджелесі", - повідомила сім'я.
Народжена в Лондоні, Анджела Ленсбері переїхала до Нью-Йорка і відвідувала Школу драматичних мистецтв Feagin.
Майбутня зірка була помічена на вечірці в Голлівуді в 1942 році та отримала свою першу роль - покоївки у фільмі "Газове світло" 1944 року. Її подальша кар'єра привела її від Бродвею до Голлівуду, що принесло їй успіх на великому та малому екранах.
Найбільшу популярність акторці принесла роль Джессіки Флетчер у серіалі "Вона написала вбивство", який виходив з 1984 до 1996 років, а також роль в однойменній серії фільмів, що виходили з 1997 до 2003 років.
Останні ролі у кіно вона зіграла вже у віці за 90. У 2017-му вийшов мінісеріал "Маленькі жінки", де Анджела Ленсбері знялась у ролі тітоньки Марч. А в 2018-му, у віці 92 років акторка зіграла продавчиню чарівних повітряних кульок у фільмі "Мері Поппінс повертається" та озвучила мера Макгеркл у мультфільмі
"Ґрінч".
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