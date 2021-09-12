Померла виконавиця хіта Yes Sir, I Can Boogie

Про це інформує Еспресо.TV.



Співачка померла в суботу вранці в колі сім'ї в Мадриді. Причина смерті не уточнюється, передає BBC News.



Мендіола заснувала дует Baccara зі співачкою Майте Матеос 1977 року.



Першим синглом групи і однієї з найвідоміших пісень стала композиція Yes Sir, I Can Boogie. Завдяки йому дует був занесений в Книгу рекордів Гіннесса як жіноча група, яка продала найбільшу кількість платівок з синглом - 16 млн копій.

