Померла виконавиця хіта Yes Sir, I Can Boogie
У віці 69 років не стало учасниці іспанського музичного поп-дуету Baccara Марії Мендіоли
Про це інформує Еспресо.TV.
Співачка померла в суботу вранці в колі сім'ї в Мадриді. Причина смерті не уточнюється, передає BBC News.
Мендіола заснувала дует Baccara зі співачкою Майте Матеос 1977 року.
Першим синглом групи і однієї з найвідоміших пісень стала композиція Yes Sir, I Can Boogie. Завдяки йому дует був занесений в Книгу рекордів Гіннесса як жіноча група, яка продала найбільшу кількість платівок з синглом - 16 млн копій.
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