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Головна Культура Померла виконавиця хіта Yes Sir, I Can Boogie

Померла виконавиця хіта Yes Sir, I Can Boogie

12 вересня, 2021 неділя
12:45
Культура

У віці 69 років не стало учасниці іспанського музичного поп-дуету Baccara Марії Мендіоли

Про це інформує Еспресо.TV.

Співачка померла в суботу вранці в колі сім'ї в Мадриді. Причина смерті не уточнюється, передає BBC News.

Мендіола заснувала дует Baccara зі співачкою Майте Матеос 1977 року.

Першим синглом групи і однієї з найвідоміших пісень стала композиція Yes Sir, I Can Boogie. Завдяки йому дует був занесений в Книгу рекордів Гіннесса як жіноча група, яка продала найбільшу кількість платівок з синглом - 16 млн копій.
 



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музика
Іспанія
Мадрид
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